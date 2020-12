Thomas Deryckere, PwC Belgium: "Si les entreprises attendent la fin des aides pour agir, il sera trop tard"

Selon Thomas Deryckere, directeur chez PwC Belgium, "c’est maintenant que les entreprises doivent se restructurer et réévaluer leur stratégie".

Bien sûr, les autorités ont multiplié les mesures pour préserver la liquidité des entreprises impactées. «Mais qu’adviendra-t-il quand les aides gouvernementales disparaîtront?», embraie le consultant. «Les problèmes de liquidité surviendront d’un coup , en tout cas pour les entreprises qui n’auront pas pris les devants. Or, quand on est dans les problèmes de liquidité, les options pour corriger le tir sont très réduites.»

Par ailleurs, «dans de nombreux secteurs, on ne va pas retrouver d’un coup les volumes d’avant la pandémie. Il faudra parfois quatre ou cinq ans pour retrouver le niveau de 2019. Une fois l’économie relancée, il faudra tourner avec moins de rentrées.»

Agir en quatre temps

Un, réduire la structure des coûts fixes et optimiser ses opérations. Deux, avoir une vue précise sur les liquidités actuelles mais aussi futures , une fois disparus les reports de paiement et autres mesures temporaires de soutien.

Trois, mener les restructurations financières qui s’imposent. «Une fois que l’entreprise a une bonne vue sur l’effet de la restructuration des coûts et sur sa liquidité actuelle et future, c’est le moment de parler avec ses créanciers, à commencer par son banquier, pour envisager un refinancement, par exemple un ajustement du plan de remboursement de ses dettes. Actuellement, les banques sont assez ouvertes à cette démarche et cela se comprend: elles préféreront typiquement un rééchelonnement de dettes à une faillite.»