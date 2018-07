Tradyglass veut promouvoir les trappistes dans les festivals

L’illusion est parfaite. Il faut vraiment prendre l’objet en main pour se rendre compte qu’il est beaucoup plus léger qu’un classique – et lourd – verre à bière pour une trappiste belge bien connue. Ce "faux" verre en polymère, c’est le pari audacieux tenté par Frédéric Willems , le patron de Tradyglass , une petite gobeleterie de Soignies spécialisée jusqu’ici dans la décoration de verres bruts, produits par d’autres.

Avec ce produit innovant, cet ancien responsable marketing du poids lourd local du secteur – Durobor bien sûr – répond à une demande des brasseries trappistes et d’abbaye: proposer un verre à bières spéciales qui puisse être utilisé lors de grands événements comme les festivals . Des manifestations populaires où, pour des raisons de sécurité ou de facilité, seules les pils ou quelques blanches ont le droit de cité car pouvant être proposées dans des gobelets en plastiques jetables. Depuis toujours, la spécificité des très nombreuses bières d’abbaye et trappistes, qui doivent pour leur part être servies dans de véritables verres de type calice fabriqués expressément pour la marque, a empêché bon nombre de ces brasseurs spécialisés de prendre pied dans les concerts, apéros urbains et autres festivités de masse…

Pour s’imposer sur ce nouveau créneau potentiel, il fallait un produit innovant et de qualité. D’autant que l’Europe a déclaré la guerre au plastique à usage unique. "On ne parle pas ici de simples gobelets jetables, fait valoir Frédéric Willems. Il s’agit d’un verre en polymère (SMMA) réutilisable – ils sont lavables jusqu’à 80 degrés en lave-vaisselle et recyclable", explique le patron de la petite société sonégienne. Le SMMA est un copolymère sans bisphénol A qui peut remplacer le polycarbonate et d’autres polymères transparents.