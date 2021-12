Trois employeurs pionniers dans le chouchoutage des jeunes parents

Volvo Cars Gand, Solvay et AB InBev ont pris des mesures nettement plus généreuses que le cadre légal pour accompagner les nouveaux parents. Au nom de l'inclusion et de l'égalité des genres.

Quelques grands employeurs privés ont pris des mesures importantes en Belgique pour faciliter la vie des jeunes parents parmi leurs collaborateurs. C’est le cas du géant brassicole AB InBev, mais aussi du groupe chimique Solvay et du constructeur automobile Volvo Cars à Gand. Les trois entreprises partagent aussi cette caractéristique qu’elles font partie de groupes mondiaux et que les avantages extra-légaux qu’elles octroient aux nouveaux pères et mères ne sont pas réservés à la Belgique, mais étendus au plan européen chez AB InBev et global chez les deux autres.

Le régime normal ou légal en cas de naissance dans notre pays se décline en trois parties. "La maman a droit à un congé de maternité de 15 semaines, dont cinq peuvent être prises avant ou après la naissance et une obligatoirement avant", explique Sigrid Grauls, conseillère juridique chez Securex, le cabinet de conseil et gestion en ressources humaines. "Avec 82% de sa rémunération brute le premier mois, puis 75%, payés par sa mutuelle. Il y a ensuite le congé de naissance destiné au père ou à l’accompagnant(e), qu’on appelait auparavant congé de paternité: depuis le 1er janvier 2021, il donne droit à s’absenter quinze jours ouvrables maximum (20 jours à partir de janvier 2023), les trois premiers jours étant à charge de l’employeur et les autres de la mutuelle. Il y a enfin le congé parental, qui permet au jeune parent de suspendre partiellement ou entièrement ses prestations pendant quatre mois dans le cas d’un travailleur à plein temps, contre une allocation d’interruption qui est à charge de l’Onem."

"S’il respecte les droits minimaux prévus par la réglementation, l’employeur peut toujours donner davantage, à son entière discrétion", précise Sigrid Grauls. Sans limitation d’aucune sorte, donc.

Les "plus"

Par rapport au canevas de base, qu’ajoutent les trois entreprises pionnières? AB InBev porte le congé de maternité à 26 semaines entièrement rémunérées, soit 11 semaines de plus que le prescrit légal. Il porte le congé de naissance (co-parents) à 4 semaines. Et il ajoute une troisième mesure de son cru: de retour au travail après une naissance, le travailleur qui le souhaite peut opter pour une "période de redémarrage" où il ne prestera que 75% de ses heures pendant deux mois tout en conservant l’intégralité de son salaire.

Chez Solvay, les pères ont désormais droit comme les mères à un congé de 16 semaines tout en gardant 100% de leur salaire.

26 semaines de congé de maternité Chez AB InBev, la maman a droit à un congé de maternité de 26 semaines et chez Volvo Cars, de 24 semaines, à comparer avec les 15 semaines "légales".

Quant aux collaborateurs de Volvo Cars Gand, ils bénéficient dorénavant d’une série d’avantages extra-légaux hérités de leur maison-mère suédoise. La Suède a toujours été à l’avant-garde dans ces matières, mais le constructeur a décidé d’exporter, en quelque sorte, le modèle suédois dans toutes ses unités à travers le monde. Il a agi en deux temps. Il a d’abord lancé un projet pilote en Europe et en Asie en 2019, pour vérifier si les travailleurs étaient demandeurs d’un régime plus large en matière de congé parental. Il en a retiré un enseignement précieux: 46% des candidats étaient des pères.

Volvo Cars a ensuite lancé, le 1er avril dernier et sans penser au moindre poisson, son nouveau système baptisé "Family Bond". Il offre à tous ses travailleurs ayant au moins un an d’ancienneté (un critère qu’on retrouve chez les deux autres employeurs aussi) un congé de 24 semaines avec 80% du salaire de base. Et comme chez Solvay, cette offre est faite aussi bien aux mamans qu’aux papas ou aux accompagnants. Cerise sur le gâteau, ils peuvent prendre ce congé quand ils veulent durant trois ans à dater de la naissance.

D’autres employeurs belges font également des efforts envers leurs travailleurs ayant fêté une naissance, mais sans aller aussi loin. La banque KBC leur offre des possibilités de crédit-temps étendues et des horaires plus flexibles. Le distributeur Colruyt a mis en place un indice de prestations, qui permet d’épargner des heures supplémentaires à transformer en congés. Chez Engie, les managers sont sensibilisés à la problématique du retour au travail des jeunes parents. La Stib, de son côté, se montre généreuse envers eux via une prime de naissance extralégale et des allocations familiales complémentaires...

Motivations convergentes

Mais les mesures prises par AB InBev, Solvay et Volvo Cars restent pionnières. "Ce n’est pas fréquent", souligne Sigrid Grauls chez Securex. "C’est le fait de grandes entreprises qui soignent leur image et leur attractivité." Allusion à la guerre des talents qui a refait son apparition sur le marché du recrutement. "Je ne connais pas d’autre cas que ces trois-là", confirme Catherine Legardien, experte juridique chez Partena Professional. "On voit parfois des employeurs qui octroient une compensation à leur collaborateur en congé de maternité en plus de l’indemnité versée par la mutuelle, mais pas de tels allongements de la durée du congé."

Quelles sont les motivations de ces employeurs? "En tant que mère de cinq enfants, je peux personnellement témoigner du fait que devenir maman ou papa est une étape incroyablement joyeuse, mais également difficile", souligne Sonja Pianalto, directrice des ressources humaines chez AB InBev Belgique. "Je considère qu'il est de notre responsabilité de soutenir autant que possible nos collègues lors des événements importants de la vie", dit-elle en ajoutant espérer que son entreprise en inspirera d’autres.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements du brasseur en matière de diversité et d’inclusion, détaille-t-il dans son communiqué: "Devenir un lieu de travail de plus en plus inclusif, poursuivre l'égalité des sexes et améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée".

Solvay revendique les mêmes motivations de fond: inclusion, diversité et bien-être. "Pour aider les femmes à se hisser au sommet, donnons à leurs conjointes la possibilité de les aider pendant l’une des étapes clés d’une vie de famille", déclare sa CEO Ilham Kadri dans un communiqué.

Volvo Cars embraie sur ce raisonnement, avec l’avantage qu’il a déjà testé le système en Suède. "Au cours des dernières décennies, ces programmes ont produit des avantages concrets tant pour les parents que pour les enfants", relève-t-il dans son communiqué d’avril. "Nous voulons créer une culture qui soutienne une parentalité équivalente pour les hommes et les femmes", souligne son CEO Hakan Samuelsson. "Si nous aidons les parents à trouver un bon équilibre entre leur vie professionnelle et familiale, cela contribuera à combler l'écart entre les genres et permettra à chacun d'exceller dans sa carrière", développe-t-il. Sans entrer dans les détails, le constructeur évoque aussi le gain que cette politique lui permet de réaliser à terme, non pas en monnaies sonnantes et trébuchantes évidemment, mais en termes de renforcement aussi bien de la marque que de la motivation de ses collaborateurs.

Droit acquis?

Reste à éclaircir un point pratique: ces généreux employeurs ont-ils pris ces engagements ad vitam aeternam ou auront-ils la possibilité de revenir dessus en cas de coup dur? "Il faut voir ce qui a été prévu", répond Sigrid Grauls (Securex). "Par exemple si une évaluation a été programmée après un an, on pourrait éventuellement revenir à la situation antérieure. Mais il y a aussi la notion de droit acquis, qui est un principe général dans les relations de travail: il s’agit d’un usage, cela se situe donc tout en bas de la hiérarchie des sources du droit. Concrètement, cela signifie que si une convention collective ou individuelle a été établie et que celle-ci limite le droit au congé extra-légal dans le temps, le texte de cette convention aura la priorité et ne pourra être remis en question par la notion de droit acquis lié à l’usage."

"Dans les grandes entreprises, ce genre de mesure est décidée avec les organes de concertation et implémentée via convention collective et règlement de travail", répond Catherine Lagardien (Partena). "Faire marche arrière devra donc passer aussi par une négociation avec ces mêmes organes." Autrement dit, à moins qu’une procédure d’évaluation ou un timing ait été spécifiquement prévu, il sera tout sauf aisé de détricoter ces nouveaux régimes.