Trop onéreuses, les réorganisations judiciaires pourraient être revues

Entre 3.000 et 10.000 euros pour une PRJ

D'abord, les différentes aides mises en place par le gouvernement (moratoire, droit passerelle...) permettent aux entreprises de maintenir temporairement la tête hors de l'eau. "Les mesures actuelles du gouvernement ne font que gonfler la boule de neige qui finira par éclater", estime l'avocat Jean-Pierre Renard (Elegis). Ce "coup de mou" des PRJ s'explique également par le moratoire officieux instauré par le fisc et l'ONSS qui ne citent plus en faillite.

Une autre raison porte incontestablement sur le coût de cette procédure . Selon les praticiens interrogés, il faut compter entre 3.000 et 10.000 euros pour une "petite" PRJ sans difficulté, sachant qu'une PRJ n'est pas l'autre et que les imprévus en la matière sont monnaie courante.

L'avocat Nicholas Ouchinsky (Lexlitis) estime le coût d'une telle procédure à une fourchette comprise entre 3.000 et 5.000 euros, un montant que certains ne seraient plus capables de mettre sur la table pour se restructurer. "Dans cas, il vaut peut-être mieux que la société se mette en faillite", explique l'avocat, très actif dans le domaine des PRJ. Un avis partagé par son confrère Cédric Alter (Janson) qui estime lui aussi qu'il vaut parfois mieux ne pas s'acharner, mais plutôt accompagner les sociétés vers un dépôt de bilan. Difficile effectivement d'imaginer comment ferait une entreprise pour rembourser ses créanciers si elle n'a plus assez de trésorerie pour se payer une PRJ.