Un concurrent de Realco condamné pour contrefaçon

L'affaire remonte au début des années 2000. A cette époque, Realco, une société basée à Louvain-la-Neuve et spécialisée, entre autres, dans l'hygiène, décide de s'attaquer au biofilm, une mince couche que les bactéries sécrètent pour se protéger. Au fil des recherches, Realco a mis au point ce qu'on appelle un détergent enzymatique qui détruit cette couche de protection et permet ensuite de nettoyer la surface souillée ou salie. Ce produit, utilisé notamment par l'industrie alimentaire et par le secteur hospitalier, fait l'objet d'un brevet demandé en 2009 et octroyé au niveau européen en 2014.