Un entrepreneur indépendant flamand sur cinq est prêt à arrêter

Selon une enquête menée par l'Unizo et Vlaio en Flandre, nombreux sont les petits entrepreneurs à vouloir arrêter les frais à cause de l'impact de la crise sanitaire.

Un gros coup de blues menace un grand nombre de petits entrepreneurs en raison de l'impact de la crise sanitaire. Une statistique flamande nous le démontre...

C'est un petit chiffre qui fait frémir: un entrepreneur indépendant sur cinq envisage aujourd'hui d'arrêter les frais, et ce, en raison de la crise pandémique. C'est le résultat d'un sondage effectué en Flandre par l'Unizo - l'organisation flamande des PME et classes moyennes-, et l'Agence flamande pour l'innovation et l'entreprise (Vlaio), à l'occasion de la "Journée des entrepreneurs".

"Cela ne signifie pas qu'un entrepreneur sur cinq jettera l'éponge." Danny Van Assche Directeur général d'Unizo

L'âge de l'entreprise ne joue pas, les entrepreneurs ayant 20 ans d'expérience se montrant aussi touchés que les plus jeunes. Pas d'écart important entre hommes et femmes non plus, à cette nuance près que les femmes se disent plus préoccupées par l'insécurité financière que leurs homologues masculins (51% contre 40%).

Il ne faut cependant pas dramatiser, explique Danny Van Assche, le directeur général d'Unizo. Selon lui, "cela ne signifie pas qu'un entrepreneur sur cinq jettera l'éponge". Et le patron de l'Unizo de citer la capacité de résistance et de résilience des entrepreneurs, ainsi que leur aptitude à rebondir.

Lire aussi | Plus de 3 factures sur 10 sont payées en retard

Toute l'importance d'aider

Mais cela montre combien les aides publiques extraordinaires mises en place pour réduire l'impact de cette crise sont nécessaires. Cela démontre aussi l'importance du soutien mental et moral à apporter aux "porteurs de projets" que sont les entrepreneurs de petite taille, indépendants et PME.

On ne le dit sans doute pas assez, mais ceux-ci méritent aussi des encouragements dans ces moments difficiles, d'autant plus qu'ils sont - on a tendance à l'oublier - les principaux créateurs d'emplois.