Un fonds belge de 120 millions pour investir dans le renouvelable

Une nouvelle société d’investissement est née dans le paysage wallo-bruxellois: Chroma Impact Investment. Elle a levé 40 millions d’euros auprès d’investisseurs privés. De quoi disposer d’un budget total de 120 à 150 millions pour soutenir des projets de transition énergétique en Belgique, en Europe et en Afrique.

Un "petit" nouveau est apparu récemment sur l’échiquier des sociétés d’investissement wallonnes. Il s’appelle Chroma Impact Investment, est spécialisé dans les projets ayant un impact positif sur la transition énergétique, mais est déjà plus expérimenté et plus important que ce que sa carte d’identité ne laisse supposer. "Nous avons commencé nos activités il y a huit ans, souligne Christophe Guisset, un des trois fondateurs, mais nous avons opéré à travers plusieurs ‘special purpose vehicles’ (SPV), tandis qu’aujourd’hui, nous avons décidé d’utiliser Chroma comme nom commercial et société vitrine du groupe." Une réorganisation qui s’accompagne d’une levée de capitaux conséquente, puisque Chroma Impact Investment vient de lever 40 millions d’euros auprès d’un bel aéropage d’investisseurs privés wallons et bruxellois, parmi lesquels Pierre Mottet ou Jacques de Mévius.

"Ce montant nous permettra de disposer de 120 à 150 millions via le levier des banques, explique Manoël Ancion, autre dirigeant fondateur. L’objectif sera de participer à ou de financer des projets plus importants en Europe et en Afrique, où le coût des énergies renouvelables est devenu inférieur à celui des centrales au fuel ou au charbon mais où, très souvent, les porteurs de projet manquent de moyens."

L’aventure a débuté en 2010, quand Christophe Guisset, Manoël Ancion et Roland de Schaetzen, le troisième fondateur, ont installé un parc de panneaux photovoltaïques sur les toits de supermarchés du groupe Mestdagh selon le principe du tiers investisseur: ce dernier finance le tout, puis se rembourse sur les économies générées. Ce premier projet a pris de l’ampleur. Il a amené l’équipe alors en formation à étendre le concept à d’autres industriels et grands distributeurs, avec à chaque fois prise en charge globale du projet, de A à Z. "On a accumulé de l’expérience dans le photovoltaïque et la cogénération avec notre approche de service complète et en développant nos compétences, y compris dans la maintenance et le stockage d’énergie", indique Ancion.

Trois piliers

C’est devenu aujourd’hui le premier pilier d’activité de Chroma: la production d’énergie renouvelable et l’amélioration de l’efficacité énergétique en tiers investissement ou en investissement direct. Pour l’instant, Chroma construit un carport solaire sur le site du Technovation Centre du groupe verrier AGC à Gosselies et quatre installations de cogénération au sein de magasins du groupe Cora. A ce jour, la société gère un parc de plus de cent installations photovoltaïques qui totalisent 80.000 panneaux et 35 millions d’euros d’investissements.

La société a entre-temps élargi son profil en bâtissant deux autres piliers: la prise de participation dans des sociétés qui innovent dans la transition énergétique, en mettant l’accent sur les start-ups; et le financement de projets énergétiques à impact sociétal et/ou environnemental (lire l'encadré), notamment en Afrique, en visant les "Objectifs du Millénaire pour le développement" (durabilité). "Chroma est née d’une volonté commune, avec partage de valeurs et d’envies entre managers et investisseurs, de soutenir des projets porteurs de sens dans la transition vers le renouvelable. On cherche à incarner un catalyseur de ce mouvement", détaille Ancion.

Pas d’exit prédéfini

Si le pilier "innovation" s’inscrit de manière classique dans la recherche du succès avec l’espoir, à terme, de dégager une plus-value, le troisième pilier apparaît intrinsèquement plus risqué. "Le premier pilier restera notre activité principale, explique Guisset. Il représentera environ 70% de nos investissements. Nous considérons les deux autres comme complémentaires. Mais nous partageons une vision de long terme et nous ne sommes pas un fonds fermé."

"Nous sommes engagés dans une coopération à long terme, enchérit Jacques de Mévius, administrateur. Nous n’avons pas pour plan de sortir à un moment prédéfini. Et si un projet comme Sitemark (voir ci-dessous) est racheté à l’avenir par une grande société, plus-value à la clé, on sera contents et celle-ci compensera peut-être un autre projet qui aura moins bien marché."

Pour la même raison, les dirigeants de Chroma n’ont pas fixé d’échéances précises pour investir les 120 à 150 million budgétés. "Nous avons défini notre capacité à suivre des projets, mais pas un nombre ni un montant maximum par programme", dit Guisset. "Et pour de plus gros projets de production, nous sommes ouverts à des partenariats ou des co-investissements", ajoute Ancion. On attend la suite.