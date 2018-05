Un jugement interdit la vente des parts d'Ogeo dans Land Invest

Novo vient d’obtenir l’interdiction de la cession des parts détenues par Ogeo dans Land Invest. Il semble que cet arrêt en référé tombe trop tard: les parties autour de la table ont anticipé le rachat.

Dans l’épineux dossier Land Invest Group (LIG), on croyait enfin, du côté de Liège, parvenir à une solution définitive. En théorie hier vendredi à 9 heures précises, moment officiellement fixé par les deux parties – le vendeur Ogeo et l’acheteur Triple Living – pour le closing de l’opération de revente des parts (50%) détenues dans Land Invest.

C’était oublier un peu vite le candidat au rachat récemment évincé, Novo Holding. Ce dernier avait pourtant prévenu: si les deux parties autour de la table s’entêtaient à faire cavalier seul, il porterait l’affaire en référé devant le tribunal de commerce de Liège, en requête unilatérale et en invoquant l’urgence et l’absolue nécessité. "La cession prévue, si elle n’était pas empêchée, interviendrait ainsi dans le total mépris de l’obligation de bonne foi devant gouverner toute négociation. Elle sera donc interdite provisoirement", motive la présidente du tribunal, Fabienne Bayard, dans l’ordonnance transmise ce vendredi 4 mai, qui interdit la cession des 1.250 actions détenues dans Land Invest Groupsous peine d’une astreinte de 1 million d’euros par infraction.

Alors qu’on était en droit d’attendre une réaction officielle de Triple Living et d’Ogeo sur l’arrêt rendu, on a appris qu’il n’y en aurait pas avant cette semaine qui commence. Mais une source proche invoque déjà la nullité de l’arrêt tombé. "La revente des actions a été effectuée mercredi dernier. L’arrêt rendu est tombé trop tard, il est donc sans effet", motive cette source non officielle. On risque donc bien de ne pas être arrivé au terme du match opposant les deux promoteurs sur le ring liégeois. Celui-ci qui risque de se prolonger sur le fond devant le juge.

Pourquoi tant de haine?

Pour laisser s’accomplir sans broncher l’opération de revente en cours alors qu’on ne l’avait pas convié à la table des négociations, le concurrent évincé Novo avait mis ses conditions: revenir autour de la table et avoir la part d’un gâteau qu’il estime méritée pour le travail de déminage accompli depuis des mois, durant la période d’exclusivité qui l’a lié avec Ogeo pour avoir accès à toutes les pièces du dossier avant de fixer, ou non, son prix de rachat.

Prolongée à deux reprises, cette période dite de due diligence se terminait le 23 avril dernier. À cette date, les dirigeants d’Ogeo ont estimé avoir retrouvé leur entière liberté pour conclure le deal avec un tiers. Mais Novo, qui les a pourtant réclamées des mois durant, affirme n’avoir jamais reçu toutes les pièces comptables et juridiques utiles pour ne pas acheter un chat dans un sac. Pire: la partie visible de l’iceberg Land Invest reçue en dataroom via Ogeo lui aurait permis, argue-t-il, de mettre la main sur "des preuves de détournements d’actifs et autres malversations". Raison pour laquelle il refuse de s’avouer vaincu.