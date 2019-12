Un nouveau fonds à 170 millions pour Sofindev

Sofindev, un des principaux fonds d’investissement en Belgique, spécialisé en buyouts et capital croissance pour les petites et moyennes entreprises au Benelux , a annoncé la finalisation de sa levée de fonds pour son nouveau fonds , Sofindev V, pour un engagement total de 170 millions d'euros.

Sofindev visait initialement 150 millions, mais a augmenté ce montant compte tenu du grand intérêt. Les investisseurs historiques ont de nouveau mis de l'argent sur la table, tout comme un certain nombre d'entrepreneurs et de familles d'entreprises auxquels Sofindev a déjà participé. L'un des nouveaux arrivants le plus connu est le Belgian Growth Fund (BGF), un fonds belge de fonds spécialisé dans les sociétés de croissance lancé à l'initiative du gouvernement fédéral, qui investit 20 millions d'euros.