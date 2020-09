Un porte-parole chasse l'autre: Assuralia recrute chez bpost

Petit jeu de chaises musicales dans le monde des porte-parole: Wauthier Robyns, qui aura été durant 40 ans l'intermédiaire entre l'union professionnelle des compagnies d'assurances Assuralia et les médias, s'apprête à céder la place à Barbara Van Speybroeck, la responsable de la communication de groupe de bpost. Si l'on comprend bien qu'à 63 ans, on songe, comme Wauthier Robyns et Assuralia, à préparer la relève, on s'interroge un peu plus sur les raisons du transfert de la porte-parole de bpost à un moment où, entre l'entreprise et les journalistes, les lignes chauffent particulièrement...