Une charte pour la diversité afin de briser le plafond de verre dans la finance

En Belgique, seuls 25% des postes de direction sont occupés par des femmes. C’est pourquoi l’association Women in Finance (WiF) a lancé l’été dernier une charte sur la diversité des genres. Celle-ci a déjà été signée par 34 entreprises, représentant plus de 90% des employés du secteur, quatre autres devant s’y ajouter très prochainement.

"Gender diversity"

Certaines sociétés peuvent ainsi se targuer de quasiment arriver à la parité au niveau du management médian, mais une analyse plus affinée peut mettre en évidence des niveaux intermédiaires où les femmes ne sont plus promues. " Cela peut correspondre à la tranche d’âge où les femmes décident généralement de fonder une famille, mais ce n’est pas la seule raison ", explique Claire Godding.

Dans un second temps, la charte prévoit que les entreprises mettent sur pied un plan d’action pour remédier à la situation. D’ici la fin de l’année, l’objectif est que 75% des membres de WiF aient procédé au calcul de leur propre plafond de verre, et que 60% soient en mesure de présenter un plan d’action.

L’exercice a déjà été réalisé au sein de Puilaetco. La banque privée compte aujourd’hui six femmes parmi les treize membres de son conseil d’administration, dont trois qui font partie du comité de direction qui est composé de six personnes au total.

Une quasi-parité qui ne fut pas une sinécure. "Cela a été un parcours du combattant, et c’est parce que notre président n’a pas lâché le morceau que nous avons finalement trouvé, après un an de recherche, nos deux nouvelles administratrices, explique Ludivine Pilate. Si on ne se l’était pas fixé comme but à atteindre, on ne serait pas parvenu à cette mixité tant il était difficile de trouver des candidates."