Une course de fond

La semaine passée, Be Angels organisait au Venture Lab la réunion annuelle des Structures d’Investissement de Business Angels (SIBA). Ce concept, mis sur pied par Be Angels en 2015, a été exclusivement développé et adapté pour les incubateurs d’étudiants entrepreneurs depuis 2016. Chaque année, un montant est rassemblé auprès d’investisseurs privés pour ensuite investir tout au long d’une année dans des projets portés par des entrepreneurs ou autres " would-be " issus des programmes d’accompagnement des Entrepreneurs en Résidence du Venture Lab, du StartLab et du Yncubator. Les SIBA Etudiants Entrepreneurs ont permis depuis 3 ans de soutenir le passage à l’acte entrepreneurial de 18 projets.

Lors de cette réunion annuelle, les entrepreneurs ont pu présenter à leurs actionnaires l’évolution de leur entreprise. Comme d’habitude dans ce genre d’événement, ils avaient très peu de temps pour présenter l’état des lieux… puis les perspectives. C’est une chose de recevoir des nouvelles par e-mail ou newsletter, c’en est une autre de voir les yeux dans les yeux les personnes qui nous ont fait confiance tout autant que ceux que l’on soutient directement ou indirectement. Là, on voyait une certaine intimidation à se soumettre à cet exercice. Après tout, les investisseurs autour de la table questionnent, suggèrent (de manière bienveillante). Reste que dans les yeux de ces derniers on remarquait… beaucoup d’admiration. Peu importe où en sont ces jeunes, ils ont tous sauté le pas, se sont mis en danger pour poursuivre leur idée et créer une boîte. À mesure qu’ils pitchent, on ressent leur détermination mêlée de fatigue, car la route est longue et fastidieuse. Quelques moments avant, entre Business Angels, plusieurs autour de la table partagent ce qui les motive à investir à travers une SIBA. Réponse? Évidemment, le retour sur investissement souhaité sur le capital injecté et la constitution d’un portefeuille diversifiant le risque.

On profite également de la réduction de risque liée à ce type d’investissement grâce au tax shelter pour start-up. Et enfin, tous assument leur volonté d’aider la nouvelle génération d’entrepreneurs à prendre des risques et de se sentir soutenus financièrement mais aussi moralement dans leur aventure. À la fin de la réunion, le feedback est unanime. Les investisseurs sont ravis d’avoir pu revoir ou rencontrer les sociétés qu’ils ont soutenues, non contents de contribuer, un tant soit peu, à leur développement. D’avoir la chance de partager avec elles l’énergie folle dégagée. Nos yeux brillent tous un plus fort après l’exercice. Cet échange entre actionnaires et entrepreneurs montre l’intérêt de travailler ensemble, de partager résultats et émotions. Car l’entrepreneuriat est avant tout une aventure humaine. Je me pose donc la question de savoir si le fait d’être au contact des entrepreneurs crée – comme l’endorphine – un phénomène de dépendance. Plus on est en contact avec des start-ups, plus on a envie de l’être davantage. L’entrepreneuriat c’est le goût de l’effort, l’excitation liée à la poursuite des objectifs, la déception de ne pas rencontrer son marché, l’effet grisant de réussir enfin. Voire la douleur de devoir arrêter. Une course d’endurance qui se réussit parce que l’on est bien entourés.