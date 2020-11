Une entreprise sur cinq n'a pas de réserves suffisantes

Les entreprises les plus vulnérables à la crise actuelle sont celles qui ne disposent pas de réserves financières suffisantes . Le bureau d'analyse de données d'entreprises Graydon l'avait déjà souligné, chiffres à l'appui. Le groupe d'assurance-crédit Euler-Hermes fait aujourd'hui la même analyse. Ses économistes estiment qu' en Belgique, une entreprise sur cinq aura besoin d'aides supplémentaires pour éviter une crise de trésorerie en 2021. Ils ont étudié sous le même angle les autres pays de la zone euro : pour l'ensemble de la zone, 24% des entreprises marchandes non financières courent ce risque, en moyenne . Parmi les Etats voisins, le pays le plus vulnérable est l'Allemagne (25% de ses entreprises) , devant la France et l'Italie. Avec "seulement" 20%, notre pays semble relativement mieux armé, juste devant les Pays-Bas (21%).

N'empêche que très concrètement, cela signifie que 125.132 entreprises belges employant plus de 412.000 personnes risquent, à politique inchangée, de tomber en panne de cash d'ici fin juin 2021. Elles pèsent 219 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les secteurs les plus menacés en Belgique sont le textile, le commerce de détail non essentiel, les transports, l'automobile, l'horeca et les loisirs. Touché également de plein fouet, l'événementiel est compris dans les loisirs. Récemment, Graydon avait évalué à 19,5% du total la part des entreprises belges à deux doigts de la faillite pour cause de fonte de leurs capitaux, soit un "score" très proche de celui d'Euler-Hermes. Mais Graydon avait ajouté que 21,8 autres pour cent se portaient à peine mieux.