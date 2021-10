Une offre de candidats trop faible pour diversifier le management belge

Actuellement, les entreprises sont dirigées par des hommes blancs. Mais cela pourrait changer vers plus de diversité. Problème, l'offre de diversité des candidats ne suit pas la demande, selon les chasseurs de têtes.

"Ils aimeraient avoir une femme sur la short-list." Plusieurs discussions avec des sociétés de conseil en ressources humaines comme Hudson, Korn Ferry, Egon Zehnder et Robert Half révèlent que la plupart des entreprises cotées et autres grandes sociétés ont compris que l’idée d’un groupe homogène au sommet n’était plus défendable dans un monde de plus en plus diversifié. Lorsqu’on leur pose la question, les équipes de direction nous répondent qu’elles seront plus diversifiées à l’avenir.

"Les entreprises pensent avant tout à la diversité des genres", explique Philip Hendrickx, Managing Director chez Robert Half Executive Search. De nombreux chasseurs de têtes expliquent que c’est devenu un must de proposer au moins une femme sur une short-list de quatre candidats. Même si cela ne va pas de soi. "Essayez de trouver une candidate pour un poste de direction dans une entreprise sidérurgique!", explique un chasseur de têtes.

"Aux États-Unis, le concept de diversité va plus loin. Il concerne aussi la couleur de la peau, l’âge, les préférences sexuelles, etc.", poursuit Hendrickx. "Sur ce plan, nous avons encore un long chemin à parcourir."

Capacité de raisonnement

Quels que soient leur formation, leur genre ou leur âge, ceux qui souhaitent devenir CEO, CFO ou COO ont intérêt à détenir un master ou, encore mieux, un MBA (master of business and administration, NDLR). "Dans ces fonctions, il faut être capable de traiter de nombreuses données", explique Cédric Van Garsse de Hudson. "Ces diplômes restent un bon indicateur de la capacité de raisonnement du candidat. Cela ne devrait pas changer à l’avenir."

Quels que soient votre formation, votre genre ou votre âge, vous avez intérêt à détenir un solide Master si vous voulez devenir CEO, CFO ou COO.

De plus en plus de femmes disposent de ces diplômes et ont suffisamment d’ambition. "Il n’y a aucune différence de compétences entre hommes et femmes", explique Christophe Vandoorne, Office Managing Director chez Korn Ferry à Bruxelles.

Le problème se situe au niveau de la trajectoire professionnelle. "C’est particulièrement visible dans les sociétés d’audit", poursuit Vandoorne. "Jusqu’à la trentaine, les femmes suivent plus ou moins le même parcours que leurs collègues masculins, mais ensuite, les enfants arrivent." Si l’on en croit Vandoorne, l’implication des femmes dans la vie familiale leur fait perdre dix ans dans leur évolution de carrière. "Ces dix années représentent l’expérience qui leur manque lorsqu’elles sont en compétition avec des candidats masculins pour un poste déterminé."

"Il est légitime que les gens se posent des questions lorsqu’ils constatent la différence entre la population qu’ils voient dans la rue et la composition des comités de direction." Diederik Amery Egon Zehnder

Le diplôme de master, en tant qu’indicateur d’une certaine capacité de raisonnement, vaut surtout pour les personnes ayant une origine ethnique différente. La présence et la réussite de talents multiculturels dans nos universités et hautes écoles restent très faibles.

"Il est légitime que les gens se posent des questions lorsqu’ils constatent la différence entre la population qu’ils voient dans la rue et la composition des comités de direction", estime Diederik Amery d’Egon Zehnder. "Pour arriver à ce niveau – à quelques exceptions près – vous devez d’abord vous constituer un solide bagage universitaire et ensuite accumuler de l’expérience auprès d’un ou plusieurs employeurs de renom. Enfin, vous devez démontrer une capacité avérée à attirer, motiver et développer d’autres membres hautement qualifiés au sein de vos équipes." Amery peut facilement imaginer qu’un tel parcours comporte plus d’obstacles pour une personne issue de l’immigration.

Potentiel du candidat

Alors que, dans le passé, n’étaient pris en considération pour un poste de direction que ceux qui affichaient le pedigree traditionnel, les chasseurs de têtes prennent aujourd’hui davantage en compte le potentiel d’un candidat. Et ce n’est pas sans conséquence. Tout d’abord, il ne faut plus avoir accumulé 15 ans d’expérience dans le secteur, comme ce fut longtemps le cas dans les secteurs pharmaceutique et chimique.

Deuxièmement, l’âge joue un rôle de moins en moins important. "Un CFO n’est plus un comptable amélioré, tout comme un CIO n’est plus depuis longtemps un professionnel de l’informatique déphasé", explique Hendrickx. "Pour chaque fonction, les candidats doivent disposer des bonnes qualités de leadership et s’intéresser aux objectifs stratégiques de l’entreprise.é Pour Hendrickx, il s’agit de personnes visionnaires, qui savent ce que signifie le people management, qui sont ambassadeurs de leur entreprise, osent montrer leur vulnérabilité et ne craignent pas d’imposer des changements.

"Alors que dans le passé, nous nous intéressions surtout aux capacités des candidats en termes de stratégie, nous voulons aujourd’hui surtout savoir comment ils gèrent le changement." Cédric Van Garsse Hudson

"Il est possible que tous les membres de la direction n’obtiennent pas un score de 7/10 sur base de ces critères", poursuit Van Garsse. "Mais ils peuvent compenser ces lacunes s’ils forment une équipe complémentaire." Il souligne que les méthodes d’évaluation des candidats ont complètement changé ces dernières années. "Alors qu’auparavant il s’agissait de vérifier si les candidats étaient capables d’élaborer une stratégie claire, nous voulons aujourd’hui surtout savoir comment ils se comportent en cas de changement."

Les évaluations ne consistent plus à analyser des tonnes d’informations et d’en extraire une stratégie sophistiquée. Les missions sont plus vagues, les informations ne sont qu’en partie disponibles et les objectifs peuvent changer plusieurs fois par jour. Le CEO du futur ne doit plus être en mesure d’élaborer un plan parfait pour le long terme, mais oser prendre des risques, se tromper et reconnaître ses erreurs. "Les entreprises n’ont plus le choix. La société évolue à vitesse "grand V"", conclut Van Garsse.