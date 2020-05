Une solution financière pour permettre aux PME d'accélérer leur reprise

Apporter une solution de crédit aux PME confrontées à des problèmes de fonds propres à cause des effets de la pandémie du Coronavirus, telle est la volonté de Look & Fin .

La plateforme de crowdlending lance ainsi un nouveau type de crédit pour une durée de 5 ans et dont la particularité est qu'il n'y a pas de remboursement durant les deux premières années . "Nous voulons soutenir les entreprises saines qui sont affectées par la crise, qu'elles aient ou non déjà un soutien bancaire, " explique Frédéric Lévy Morelle, CEO de Look&Fin.

Une fois l'incendie éteint

En effet, il ajoute que les banques, soutenues par l'enveloppe de 50 milliards garanties par l'État, offrent aux entreprises des solutions à court terme permettant de renforcer leurs liquidités. "Ce type de crédit s'adresse aux entreprises qui ne sont pas assez capitalisées et ont donc besoin de renforcer leurs fonds propres. Les banques ont éteint l'incendie avec des prêts à court terme pour passer au travers du confinement. Look&Fin prête pour accélérer la reprise et donner toutes les chances de relance." L'octroi de ces prêts est ainsi appelé à s'étendre dans le temps, compte tenu de la reprise lente et progressive attendue.