Upignac, le spécialiste wallon du foie gras, se lance dans la volaille

Ardenne Volaille a pignon sur rue en Wallonie. Basée à Bertrix, en province de Luxembourg, la société des frères Jean-Claude et Francis Wenkin n’a aujourd’hui plus rien à voir avec le petit poulailler créé en 1989 dans la ferme familiale d’Assenois.

Les frères Wenkin dans le capital d’Upignac

À la suite de cette opération, le foie gras Upignac et les marques Val Dieu, Le Poulet de Bastogne, Crêtes d’Ardennes et Coq des Prés seront logées sous le même toit.

Depuis son retour dans l’entreprise, la famille Petit a investi dans une série de PME de l’agroalimentaire wallon de terroir. L’acquisition d’Ardenne Volaille s’inscrit pleinement dans cette logique. Et constitue une belle source de diversification pour un projet visant à proposer des produits alimentaires haut de gamme fabriqués en Belgique. Outre le canard et le foie gras, il s’agissait aussi, jusqu’ici, de fruits et de jus de fruits naturels, pressés au départ de fruits cueillis dans le pays. Il y a désormais la volaille en plus.