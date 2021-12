Valipac va inciter les entreprises récalcitrantes à trier leurs plastiques

Quelque 40% des emballages industriels en plastique échappent toujours au tri en Belgique, alors que dans le carton, le bois et le métal on fait beaucoup mieux.

L'association va lancer un nouveau système de bonus pour encourager les industriels à faire recycler localement leurs déchets d'emballage plastique.

L'an dernier, 96.000 tonnes d’emballages industriels en plastique ont été mises sur le marché en Belgique. C'était 4.000 tonnes de moins qu'en 2019, une évolution à la baisse due à la crise pandémique. Quelque 60,2% de ces plastiques ont été triés et collectés après leur utilisation, en vue d’alimenter le circuit du recyclage et de la réutilisation. Ce taux est en légère hausse par rapport à l'année précédente (58,8%). La tendance est positive, mais le progrès est mince. Cela signifie que 39.000 tonnes, constituées à 80% de films plastiques, n'ont pas fait l'objet de tri ni, forcément, de recyclage.

"On atteint des taux de recyclage très élevés pour les emballages en carton, en métal et en bois, mais des efforts restent à faire sur les plastiques." Francis Huysman CEO de Valipac

"On atteint des taux de recyclage très élevés pour les emballages en carton, en métal et en bois, mais des efforts restent à faire sur les plastiques", souligne Francis Huysman, le CEO de Valipac, l'organisme de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages industriels. Le taux global de recyclage pour ces déchets s'élève à 91,5%: on mesure donc le chemin qui reste à parcourir pour les emballages plastiques.

Lire aussi La Turquie, 1er pays de recyclage de nos plastiques industriels

En tant qu'organisme chargé de la gestion de ces déchets, Valipac vient d'obtenir un nouvel agrément pour cinq ans (2022-26) auprès de la Commission interrégionale de l'emballage - il s'agit d'une matière où les trois Régions avancent de concert. Dans le cadre de cette négociation qui vient de se terminer, il a redéfini ses missions et proposé de nouveaux plans d'actions. Il a notamment prévu une série de mesures pour inciter les milliers d'entreprises qui ne le font pas encore à trier et collecter leurs déchets d'emballages plastiques...

Relocaliser le recyclage en Europe

L'association veut aussi encourager le recyclage en Europe et en Belgique, dans l'optique de développer un système le plus circulaire possible. Une grande partie de nos déchets plastiques continuent actuellement d'être exportés vers l'Asie, où le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie et la Turquie ont pris le relais de la Chine.

"61% de ces déchets s'en vont toujours en dehors de l'Europe: on veut changer cela." Francis Huysman

"61% de ces déchets s'en vont toujours en dehors de l'Europe: on veut changer cela", souligne Francis Huysman. Pourquoi? "Pour trois raisons: parce qu'on aura une meilleure vue et une meilleure garantie sur le recyclage effectif de ces déchets, parce que cela créera des emplois au plan local, et parce que cela permettra aussi de stimuler l'utilisation des matières recyclées (granulats...) en Europe."

L'occasion de rappeler cette règle de base: utiliser une tonne de plastiques recyclés contribue à réduire les émissions de 3,03 tonnes de C02.

35 euros Valipac lance trois incitants qui, cumulés, donneront 35 euros par tonne aux industriels les plus vertueux.

Quatre nouveaux bonus

Concrètement, Valipac proposera dès janvier prochain un nouveau système de bonus pour encourager à la fois le recyclage et que ce soit fait dans le rayon le plus proche: 20 euros la tonne pour les déchets plastiques recyclés dans l'Union européenne, plus 10 euros la tonne si le recycleur est situé en Belgique ou dans un rayon de 300 km, plus 5 euros la tonne si le recycleur est certifié EuCertPlast.

Un système européen qui non seulement certifie le recyclage, mais pousse aussi à standardiser les processus. "On ne peut pas imposer que cela se passe en Belgique ou en Europe, mais on peut le stimuler", précise le CEO.

Valipac prévoit en outre d'encourager les entreprises à produire et utiliser de nouveaux emballages composés en partie de plastiques recyclés. Elle octroiera un bonus de 50 euros la tonne aux emballeurs pour les plastiques contenant au moins 30% de matières recyclées post-consommateur (issues des collectes).

Des kits de démarrage

L'organisation va par ailleurs continuer à adresser un maximum de messages en direction des entreprises récalcitrantes. D'après une évaluation faite en 2019, quelque 25.000 entreprises actives sur le sol belge et utilisant des emballages en plastique ne triaient toujours pas ces déchets. Ce sont elles qui sont responsables des quelque 40% de plastiques d'emballage non triés, ni recyclés.

"Il faut garantir à présent qu'il y ait bien une demande pour les matières recyclées ainsi produites." Francis Huysman

Valipac a proposé des kits de démarrage (pour les aider à commencer le travail) à 3.000 de ces entreprises et en a contacté 15.000 autres par email. Pourquoi pas toutes les 25.000? Parce que l'association n'a pas réussi à trouver une adresse ou une personne de contact chez les 9.000 autres!

L'an dernier, 450 de ces entreprises ont commandé le kit et cette année, elles sont 700 à l'avoir fait (à ce jour). Soit 1.150 sociétés qu'on peut considérer comme repêchées parmi ces 25.000 pour intégrer le cercle vertueux du tri et de la collecte en vue du recyclage. "On espère leur avoir mis le pied à l'étrier!" commente Francis Huysman. "Des capacités nouvelles s'installent actuellement en Europe dans le recyclage des plastiques, conclut-il. Cela évolue dans le bon sens. Il faut garantir à présent qu'il y ait bien une demande pour les matières recyclées ainsi produites."