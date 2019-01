Veritas en quête d'un nouveau partenaire

Les investissements importants, les marges de profit très faibles - ce qui est constaté dans tout le secteur de la vente de détail -, le tout couplé à l'échec international de la marque ont mis les comptes de l'entreprise sous pression . Le chiffre d'affaires de Veritas stagne depuis des années autour des 92 millions euros et la chaîne est déficitaire. Pour son exercice 2017-2018 (clôturé les 31 janvier), Veritas a fait état d'une perte opérationnelle de près d'un million d'euros. Le résultat net de 2017-2018 est négatif à hauteur de 26 millions d’euros. En cause: un amortissement sur goodwill (ce qui a été payé en plus de la valeur comptable lors de l’acquisition de Veritas) de plus de 20 millions d'euros.

A l'occasion de son dernier rapport annuel, Veritas avait souligné son intention d'évaluer ses développements à l'international tout en apportant une "attention particulière" aux finances du groupe. Comprenez, un retour vers ses marchés domestiques et ses 123 magasins belges et les 6 luxembourgeois est à l'étude. Veritas ne cache pas non plus son désir de rajeunir sa clientèle. Une cure de jouvence qui se matérialisera par l'apparition de nouveaux articles destinés à un public plus jeune. Le but est de redonner du tonus aux ventes de la chaîne.