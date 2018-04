Vincent Bolloré mis en examen

"Pour une affaire remontant à près de 10 ans sur des liens supposés entre des campagnes électorales menées par Euro RSCG au Togo et en Guinée, pour quelques centaines de milliers d'euros, et des concessions portuaires lancées et obtenues dans ces pays pour des centaines de millions d'euros, pourtant neuf ans avant les élections au Togo et un an avant l'élection en Guinée, M. Vincent Bolloré a été mis en examen par le juge Tournaire", lit-on dans le communiqué du groupe. "M. Vincent Bolloré, qui reste présumé innocent, pourra avoir enfin accès à ce dossier dont il n'a jamais eu connaissance et répondre à ces accusations infondées", ajoute ce texte.