Voici ce que peut faire un dirigeant avec ses actions

Acheter ou vendre des actions quand on est dirigeant d'une société ne se fait pas sur un claquement de doigts. C'est pour cela que la vente, au début du mois d'août, par Dominique Leroy de 10.840 actions fait couler beaucoup d'encre.

Comment être donc certain qu'il n'y a pas un délit d'initié lors d'une acquisition ou d'une cession de titres? Par délit d'initié, on entend cette pratique qui permet de tabler sur une plus-value de l'opération car on détient des informations sensibles susceptibles d'influencer le cours de l'action.