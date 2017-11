Votez pour votre marque préférée

Le vendredi 8 décembre, nous saurons quelle marque emporte le titre de "Belgium’s New Brand of the Year". Vos votes entrent en ligne de compte.

Une marque forte, c'est un des fondamentaux du succès d'une entreprise. C'est pourquoi L'Echo, en collaboration avec l'association marketing BAM, met à l'honneur pour la 3e année consécutive, la meilleure marque du pays. Le Belgium’s New Brand of the Year Award récompense une marque belge âgée de 5 ans maximum, qui se distingue avec succès de la concurrence et qui engrange des résultats grâce à une expérience consommateur différente.

Un jury composé de professionnels a choisi parmi un large panel les cinq finalistes qui vont prétendre au titre. Les lecteurs de L'Echo et Du Tijd peuvent faire valoir leur voix en apportant leur vote à l'un des cinq nominés qui sont:

Foodbag.be: une PME qui livre à domicile des boîtes repas avec des ingrédients et recettes locaux

POM: une app mobile pour payer rapidement vos factures via votre smartphone

Saroléa: une ancienne marque belge de motos qui connait une nouvelle vie en tant que producteur de motos électriques

Simone a Soif: une boisson écologique et artisanale à base de plantes, de fruits et de légumes pressés et d'eau

Spott: l'app qui fait de votre télévision un shopping center

