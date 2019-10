WeWork, la saga d'une chute brutale

Tout a basculé en six semaines. WeWork était une start-up jadis en plein envol, valorisée à 47 milliards de dollars , avec à sa tête un patron charismatique, Adam Neumann. L’atterrissage est brutal: un PDG évincé, une introduction à Wall Street avortée et des rumeurs de banqueroute.

Les soucis commencent le 14 août, quand la We Company, nouveau nom du spécialiste du coworking, remplit le sacro-saint formulaire S-1 pour entrer en Bourse. L’opération est alors l’une des plus attendues de ces dernières années. Fondée en 2010, WeWork est devenue la licorne la plus valorisée de la planète. Le but de son fondateur est de "changer le monde", rien que ça. Parmi les investisseurs de WeWork, le Japonais Masayoshi Son, patron de SoftBank, est le plus grand soutien d’Adam Neumann.

Drogue et alcool

Le document dévoile aussi qu’Adam Neumann possède des parts dans quatre immeubles loués par WeWork et qu’il a contracté des prêts à taux réduits auprès de sa propre compagnie pour financer son train de vie. Plus inquiétant, le nouveau nom "The We Company" a coûté 5,9 millions de dollars à l’entreprise. Or c’est Adam Neumann qui a empoché l’argent. Ce dernier investit également l’argent de la compagnie dans des start-ups liées au surf, sa passion. Et, pour enfoncer le clou, à sa mort, c’est sa femme Rebekah qui aurait nommé le nouveau PDG.