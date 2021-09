Whitestone, le Sofina en culottes courtes, fait son entrée en bourse

Le holding Whitestone, fondé par des anciens de la CNP, a débarqué sur Euronext Growth ce lundi matin.

Ça y est, le son de la cloche a retenti. L'action Whitestone Group est cotée sur Euronext Growth depuis ce lundi matin. Cela, au terme d’une opération pour le moins particulière que fut le rachat, en février, des 69% dans Evadix que détenaient les enfants de feu l'entrepreneur Pascal Leurquin, suivi d'une offre publique d'achat en mai sur le solde au prix de 0,13 euro par action. Dans le jargon, on parle d'une "IPO inversée".

C'est une première à la bourse de Bruxelles, qui aura nécessité pas moins de six mois de travail de la part des équipes, épaulées dans l'aventure par le cabinet d'avocats américain Jones Day.

Objectif? Utiliser la cotation de la cible du holding comme marchepied vers les marchés. Et ce, dans l'optique d'offrir aux petits porteurs, et non aux happy few, la possibilité d’investir en Belgique dans des PME matures présentant un potentiel de croissance élevé, de même que dans des start-ups et scale-ups locales, évoquent les porteurs du projet. "C’est l'idée du one-train-ticket, à savoir que chaque société doit se trouver à distance d’un trajet en train maximum".

Débuts à la CNP

À la manœuvre, l’on retrouve un duo: Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone. Ingénieurs commerciaux de formation, les deux hommes se sont rencontrés à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), où ils ont pris goût au métier d'investisseur sous la houlette de leur patron d'alors Gilles Samyn.

C'est en 2011 que tout bascule. En effet, suite au retrait de la cote du véhicule par Albert Frère, ils décident de se lancer à leur propre compte et de fonder leur société: Whitestone, dont le nom est un clin d'œil à celui de la rue de la Blanche Borne, où est situé le QG de la famille Frère.

Ils font leurs premiers pas en tant que gestionnaire d'actifs à Luxembourg. Mais, très vite, le rêve d'en faire un jour un holding d’investissements reconnu, à la Sofina, GBL, AvH ou Brederode, prend le dessus. La diversification commence alors.

Quatre créneaux

Aujourd'hui, Whitestone Group est présent dans quatre grands créneaux: les services financiers (European Capital Partners, Gold & Forex International); les matériaux composites (Atima, Iso-tech); les solutions et outils de gestions de données (Emasphere, Morning Blue) et, enfin, la "food tech" (Newtree Impact). Le premier créneau pèse, à lui seul, plus de 70% du portefeuille. Mais pour l'instant seulement.

"On va cibler de nouveaux actifs dans les trois autres", nous indique Oriane della Faille, qui a rejoint la structure en septembre dernier en tant que directrice des opérations (COO) après une expérience en marketing d'onze ans chez Degroof Petercam, notamment.

Au total, plus d'une dizaine de personnes s'activent en coulisses pour permettre d'accompagner la structure qui entend investir en direct ou à travers de fonds.

L’on retrouve un autre visage bien connu issu de la banque privée autour du projet Whitestone, en la personne de son ex-CEO, Philippe Masset. Après avoir pris la présidence du conseil d'Evadix suite à son rachat par le holding, l’homme coiffe désormais la casquette de président du groupe, apprend-on. Et ce, en plus de la fonction d'administrateur qu'il occupe, par ailleurs, chez Edmond de Rothschild Europe et Guberna, mais aussi de conseiller du poids lourd paneuropéen du capital-investissement BlackFin Capital Partners, par exemple.