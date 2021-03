Xiaomi va investir 10 milliards dans les voitures électriques

La Chine, une plaque-tournante

Les constructeurs nationaux et étrangers rivalisent pour profiter de ce secteur et Xiaomi est loin d'être la première entreprise chinoise à s'aventurer dans ce secteur. Le géant chinois de l'internet Baidu avait ainsi annoncé en janvier qu'il s'alliait à son compatriote le groupe automobile Geely, maison-mère de Volvo Cars, pour produire des voitures électriques en Chine, le plus grand marché mondial. Plusieurs entreprises chinoises de voitures électriques connaissent un regain d'intérêt des investisseurs, par exemple les groupes XPeng et Li Auto qui sont entrés en bourse l'an passé aux États-Unis.