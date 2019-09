Y a-t-il eu un conflit d'intérêt dans la vente de Win à Fornieri?

Le Liégeois, patron de Mithra, a acquis, via sa société Ardentia, les activités Win et Elicio de Nethys. Des questions s'élèvent désormais sur le prix d'acquisition jugé très faible.

Alors que Nethys procède à la vente de ses bijoux de famille, des questions s'élèvent quant à certains contrats d'achat.

Dans le démantèlement de Nethys, les activités de Win et d'Elicio ont atterri dans le giron de François Fornieri, le patron de Mithra. Ces deux sociétés sont ainsi désormais logées dans Ardentia et Ardentia Tech, qui comptent comme administrateurs Fornieri et Stéphane Moreau, CEO de Nethys sur le départ. Ce dernier prendra également la gestion quotidienne des deux activités.

Le prix?

On sait que l'homme d'affaires gravite dans la galaxie Moreau. Dès lors, le retrouver dans le processus n'a rien de surprenant. Là où des interrogations fusent, c'est sur le prix d'acquisition de ces sociétés. Selon les informations du "Soir", plusieurs autres candidats auraient fait part de leur intérêt pour Win. Ils se disaient même prêts à mettre davantage sur la table. Pourtant le 21 mai dernier, une offre liante unissait Nethys et Ardentia. Montant apposé sur le contrat: 8 à 10 millions d'euros.

8-10 millions euros

Au moins deux autres candidats étaient sortis du bois: NRB, une société liégeoise anciennement filiale IT d'Ethias, et l'opérateur flamand Telenet. Interrogé par le quotidien, on affirme dans l'entourage de NRB avoir marqué son intérêt à plusieurs reprises. Selon une source, Win a récemment été évaluée par NRB entre 25 et 30 millions d'euros.

Mise en concurrence?

N'y a-t-il pas eu donc de mise en concurrence des différentes offres? Chez Nethys, on s'en défend. "Il n'y a eu aucune marque d'intérêt pour Win de la part de quelque candidat que ce soit", martèle le porte-parole, Patrick Bloncry. "Il y a eu une analyse spontanée réalisée à notre demande par McKinsey pour évaluer un rapprochement avec NRB, mais elle ne permettait pas de dégager une plus-value suffisante pour qu'on la retienne."

En coulisse, on confirme toutefois qu'il y a bien eu une volonté de ne pas ouvrir la vente de Win à la concurrence. "Si nous étions allés trouver d'autres acteurs, tout le marché aurait été mis en alerte en quelques heures et nous n'aurions jamais pu remplir la mission qui nous avait été confiée par l'intercommunale: sauvegarder l'ancrage et l'emploi à Liège."

Par ailleurs, le fonds américain, Providence, qui reprend VOO avait clairement indiqué ne pas être intéressé par Win.

Pourquoi Fornieri?

Une deuxième question se pose? Nethys se montre sceptique quant à la capacité de Win de générer à long terme des résultats satisfaisants. Pourquoi Fornieri a-t-il donc été tenté d'investir dans une telle société? Rachetée à un prix doux, Fornieri vise désormais pour Win la conclusion de synergies avec d'autres acteurs du secteur après un investissement de 10 à 15 millions réalisé avec un consortium.