À quoi ressembleront les entreprises de demain?

L’entreprise traditionnelle traverse une période pivot dans son histoire. Les modèles qui replacent l’utilité, le respect de la nature, l’humain et la confiance au cœur de l’organisation s’avèreront décisifs.

L’ère industrielle a vu l’avènement du taylorisme, cette méthode d’organisation du travail qui visait à augmenter la productivité d’entreprises de plus en plus vastes. Il préconise une division du travail à la fois horizontale — une fragmentation des tâches - et verticale — une déconnexion entre la pensée et l’exécution. Il introduit ainsi une pyramide hiérarchique et une volonté de museler l’initiative de l’ouvrier, et donc ses talents singuliers, jugée potentiellement nocive pour le système. Les dispositifs de contrôle et le changement permanent qui rend caducs les savoirs des salariés, prolongent cette idée aujourd’hui.

Vue en plein écran Maxime de Cordes. ©Amelie de Wilde

Au cours des années 1950-1960, l’économiste américain Milton Friedman développe sa vision actionnariale de l’entreprise, popularisée dans les années 1980 par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. En théorie, la poursuite de l’intérêt des actionnaires, la maximisation des profits, convergeait avec le but de l’entreprise et devait in fine permettre à l’économie et à l’ensemble de la société de prospérer.

En pratique, quarante ans plus tard, le creusement des inégalités sociales, résultat d’une distribution inéquitable des richesses, ainsi que la dégradation de l’environnement due à l’exploitation excessive des ressources naturelles, démasquent l’illusion du modèle strictement actionnarial.

Contexte houleux

De nos jours, le contexte politique apparait toujours plus imprévisible: politiques protectionnistes, guerres commerciales entre le «bloc» États-Unis et le «bloc» Chine, montée des populismes...

L’environnement économique est en pleine mutation: transformation numérique, croissance du secteur tertiaire, explosion des dettes publiques, dictature du court-terme, remise en question de la mondialisation, activisme des consommateurs, nouveau rapport au travail... Et la société civile connait, elle aussi, de profondes évolutions: croissance démographique, modèle familial moins autoritaire et plus démocratique, défense de l’intégrité des personnes et de leur individualité (#MeToo, Black Lives Matter, Gilets jaunes, LGBT).

L’entreprise de demain doit s’affranchir des carcans hérités de l’ère industrielle et de la vision «friedmanienne» de l’économie.

Dans cette situation houleuse, les fractures sociales et le dérèglement climatique participent à un mouvement irréversible amorcé au lendemain des crises financière et monétaire de 2008-2010, généralisé par les accords de Paris en 2015 et renforcé par la pandémie de Covid-19, qui conduit inéluctablement l’entreprise vers une nouvelle ère du capitalisme.

L’innovation étouffe sous le poids de la hiérarchie et de l’homogénéité. Les cadres surmenés et les générations Y et Z désabusés et en quête de sens et de liberté au travail, désertent. Les catastrophes écologiques, comme celle de Deepwater Horizon, réduisent la valeur de la marque.

Dès lors, si elle désire réenchanter ses collaborateurs et libérer leur potentiel créatif, réduire ses coûts énergétiques et rester compétitive, répondre aux exigences de sa clientèle et des normes en vigueur, et attirer de nouveaux investisseurs, l’entreprise de demain doit s’affranchir des carcans hérités de l’ère industrielle et de la vision « friedmanienne » de l’économie. Et s’adapter au changement de paradigme à l’œuvre. Les profits découlent désormais de l’utilité environnementale et sociale ainsi que du développement personnel du collaborateur, et non l’inverse.

Cette vision doit guider la stratégie de développement durable. À ce titre, supprimer les gobelets en plastique à la machine à café, accorder une journée de volontariat ou miser entièrement sur les technologies vertes, en toute ignorance de l’effet rebond, relèvent de l’accessoire ou de l’illusion. Sans parler du greenwashing frauduleux.

Approche holistique

Il s’agit plutôt pour l’entreprise d’adopter une approche holistique de son activité qui tienne compte des intérêts de toutes ses parties prenantes. Et de redéfinir ainsi sa raison d’être, son organisation, son modèle d’affaires, la mesure et la temporalité de sa performance au bénéfice de la biodiversité, de la société et de l’employé. En ce sens, la stratégie de développement durable, loin de lui être annexe, se fond complètement dans la stratégie globale de l’entreprise.

Les modèles qui replacent l’utilité, le respect de la nature, l’humain et la confiance au cœur de l’organisation s’avèrent ainsi décisifs. Concrètement, favoriser la valeur d’usage et une économie circulaire et régénératrice, baser la rémunération des dirigeants sur des critères de performance extra-financiers, ouvrir l’actionnariat aux salariés, garantir la transparence de l’information, permettre une prise de décision collective et l’autonomisation des collaborateurs autour d’objectifs clairs et porteurs de sens, libérer la structure et l’espace de travail de l’ego, sont quelques-unes des pistes existantes qui assureront la pérennité de l’entreprise.