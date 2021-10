AB InBev et Proximus montrent l'exemple

Réduire ses émissions? Le brasseur et l’opérateur télécoms sont les meilleurs élèves de la classe belge, selon les évaluations faites par le Carbon Disclosure Project.

Pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre définis dans l'accord de Paris, les entreprises du monde entier doivent "décarboner". Et les grandes doivent montrer l'exemple aux autres. Mais font-elles ce qu'elles disent?

La Commission européenne a adopté une proposition de directive qui prévoit d'imposer aux entreprises de plus de 250 emplois de publier, à partir de 2024, des rapports chiffrés sur leurs émissions. Ce texte, qui modifiera la directive de 2014 sur les informations non financières, concernera 49.000 entreprises.

"Si nous voulons éviter le greenwashing, nous avons besoin de normes claires en matière de reporting des entreprises sur la durabilité." Sandy Boss Responsable de l’Investment Stewardship chez Blackrock.

À l'instar de Larry Fink, le CEO de BlackRock, premier fonds d'investissement mondial, les investisseurs enjoignent de plus en plus, aussi, les sociétés à publier leurs plans pour contribuer à l'émergence d'une économie neutre en carbone. Le message commence à passer, mais reste un gros souci: l'absence de standards internationaux et de contrôle. Qui peut prouver ce qui est affirmé dans tel ou tel rapport?

Philippe Beco, partner de l'agence Finn, qui publie une étude sur les efforts climat des groupes belges, dit la même chose: "En épluchant les rapports annuels des plus grandes sociétés belges, nous avons constaté une grande disparité dans les méthodes de reporting CO2. Les périmètres (scope 1, 2 ou 3) varient. Certaines sociétés rapportent leurs émissions par quantité produites, d'autres publient des chiffres généraux, d'autres encore des rapports très fouillés."

Les champions belges selon le CDP

Des normes de reporting et des notations existent cependant. Les plus connues sont celles créées par le Carbon Disclosure Project (CDP), le Dow Jones Sustainability Index et le GRI. Pour Antoine Geerinckx, fondateur de CO2Logic, la scale-up belge qui accompagne les entreprises dans leur effort de réduction des émissions, celle qui a aujourd'hui le plus de crédibilité renvoie au CDP: "Cette ONG internationale prend contact avec les grandes sociétés cotées dans le monde et les enjoint à publier leur rapport climat. Elle leur propose des standards et évalue leurs rapports en leur donnant des cotes."

Difficile d'affirmer, à ce stade, que les normes du CDP vont l'emporter. Force est, en revanche, de constater qu'elles sont suivies par un grand nombre d'entreprises, y compris en Belgique. Seize des sociétés cotées sur Euronext Bruxelles, dont dix sociétaires du Bel 20, publient déjà des rapports aux normes du CDP. Et quatre autres membres du Bel 20 vont les rejoindre (tableau).

16 sociétés cotées Seize des sociétés cotées sur Euronext Bruxelles soumettent déjà leur rapport climat à l'appréciation du CDP et quatre autres vont les rejoindre.

AB InBev et Proximus y obtiennent la cote la plus élevée (A). "Cela signifie que le brasseur et l'opérateur télécoms publient des rapports bien documentés sur leurs émissions et leurs efforts de réduction et cela valide leur contenu", explique Antoine Geerinckx. En clair, on a là la preuve que les actions et les chiffres qu'ils annoncent sont réels.

KBC et Befimmo suivent de près les deux premiers. Derrière eux, les neuf sociétés ayant obtenu la cote B sont également de bons élèves, tandis que IBA, Umicore et Aedifica (cotes C et D) peuvent être considérés comme en bonne voie.

Et les autres? "Cela ne veut pas dire qu'elles ne font rien, mais peut-être qu'elles n'ont pas encore investi suffisamment de temps pour expliquer ce qu'elles font", nuance Antoine Geerinckx.

Quatre autres Belges dans l'antichambre

"Dans le cadre de nos engagements et performances ESG, nous travaillons activement avec six agences de notation: ISS, MSCI, Sustainalytics, SAM, VigeoEiris et depuis cette année également avec le CDP." Michael Vandenbergen Porte-parole, Ageas

Le holding GBL, le distributeur Colruyt et le groupe d'assurance Ageas ont commencé à rapporter selon les normes du CDP. Ils devraient tous trois être cotés prochainement. L'opérateur Telenet prévoit de le faire à partir de 2022. "Dans le cadre de nos engagements et performances ESG (environnement, social, gouvernance), nous travaillons activement avec six agences de notation: ISS, MSCI, Sustainalytics, SAM, VigeoEiris et depuis cette année également avec le CDP", souligne Michael Vandenbergen, porte-parole chez Ageas.

"C'est un gros travail de fond, de collecter toutes ces données, a fortiori pour une société à participations, et de les faire auditer. Mais c'est notre ambition d'y arriver." Tom Bamelis CFO, AvH

Et les autres? Le holding AvH a choisi, pour l'instant, de travailler avec Sustainalytics. "C'est important de publier ces données, nous le reconnaissons, dit son CFO Tom Bamelis. Il y a plusieurs agences de rating qui proposent ces services et qui appliquent chacune leur méthodologie. Nous nous concentrons sur Sustainalytics, qui couvre un rapport plus large que le CO2: il embrasse l'ensemble de l'ESG. C'est un gros travail de fond, de collecter toutes ces données, a fortiori pour une société à participations, et de les faire auditer. Mais c'est notre ambition d'y arriver."

La société immobilière WDP tient le même langage: "WDP a effectué une analyse approfondie des standards et des notations reconnus en 2018. À l'époque, il a été décidé de participer aux questionnaires qui touchaient le spectre plus large de l'ESG - et pas seulement la partie environnementale. Le CDP n'a pas été retenu pour cette raison, étant donné son orientation ciblée sur le climat et l'énergie. À l'heure actuelle, WDP participe donc activement à DJSI, MSCI et ISS", détaille Joke Cordeels, son responsable des relations avec les investisseurs.

Il ajoute toutefois que "WDP travaille à un plan climat, qui comprendra des actions et objectifs concrets tenant compte des objectifs climat prévus pour 2030 et 2050 par l'UE. Dans le cadre de ce plan, les normes les plus pertinentes (y compris le CDP) sont à nouveau prises en compte, afin de parvenir à un reporting clair et transparent."

Chez D'Ieteren, on a adopté "une approche d'actionnariat actif concernant le changement climatique". "Nous nous engageons auprès de chacune de nos sociétés afin qu'elles développent un plan de réduction en ligne avec l'accord de Paris", relève Anne-Catherine Zoller, sa responsable ESG. "À l'heure actuelle, nous ne demandons pas aux sociétés (du groupe) de remplir le CDP. Ceci, afin qu'elles se concentrent sur leur plan de réduction, qui implique lui-même un examen minutieux des émissions et de leurs causes. Mais nous pourrions envisager de répondre au CDP, à titre de reporting complémentaire, si telle était la demande de nos parties prenantes."

Chez le fabricant de puces électroniques Melexis, "jusqu'à présent, la réglementation concernant l'enregistrement des émissions n'était pas très claire pour nous", dit sa directrice communication Elcke Vercruysse. "Avant de lancer une approche plus détaillée, nous voulions avoir des éclaircissements sur les meilleures pratiques, les méthodologies et la manière de déclarer. La méthodologie Bilan Carbone est sur notre radar depuis cette année, et sera exécutée l'année prochaine pour les émissions de scope 1 et de scope 2." Pas impossible non plus, donc, qu'à terme la société opte pour le CDP.