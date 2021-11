Alibaba plonge en bourse après ses résultats trimestriels

Alibaba a chuté de plus de 10% sur la Bourse de Hong Kong ce vendredi, au lendemain de l'annonce d'une forte baisse de ses résultats trimestriels sur fond de tour de vis de Pékin.

Jeudi, le géant chinois du commerce en ligne avait annoncé un bénéfice trimestriel en baisse de 81%, plombé par le durcissement réglementaire en Chine qui ébranle les géants de la tech. Peu de temps après, la Bourse de New York, où Alibaba est également coté, ouvrait et la sentence fut immédiate pour le groupe fondé par Jack Ma, le titre cédant plus de 10% en fin de séance.