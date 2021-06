AvH s'allie à l'une des familles d'AB InBev pour investir en Inde

Fort d'une injection de 20 millions de dollars, Ackermans & van Haaren sera l'un des investisseurs de référence de Venturi Partners Fund I, a fait savoir le holding côté mercredi après bourse. Il retrouvera à bord Generation P – qui regroupe les intérêts de Frédéric de Mévius et Alexander de Wit –, Nicholas Cator, de même que le véhicule d'investissement de la famille Peugeot , Peugeot Invest.

Basé à Singapour, Venturi a réalisé une première opération en septembre dernier en prenant un participation dans la p lateforme de design d'intérieur et de rénovation Livspace , où l'on retrouve aussi les belges Kharis Capital (Quick, Burger King...) et Abacus (familles actionnaires de Matexi ).

Les principaux thèmes d'investissement du fonds seront les marques lifestyle, les places de marché en ligne, les produits de grande consommation, les technologies éducatives et les soins de santé grand public. Et ce, via des investissements de 15 à 40 millions de dollars.