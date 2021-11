Bouygues et Eiffage dégainent des offres de rachat pour Equans

Bouygues et Eiffage ont remis une offre ferme pour racheter Equans, l'entreprise de services multitechniques mise en vente par Engie.

Les groupes Bouygues et Eiffage ont annoncé mercredi avoir remis chacun à Engie une offre ferme de rachat d'Equans , la filiale de services multitechniques mise en vente par le groupe d'énergie.

La valorisation d'Equans est estimée entre six et sept milliards d'euros selon plusieurs sources au fait des discussions, en cours depuis plusieurs mois.

Bouygues et Eiffage ont, l'un comme l'autre, précisé qu'ils n'auraient pas besoin de recourir à une augmentation de capital si leur offre était retenue par Engie. Outre les deux groupes de BTP et de concessions, un troisième candidat à la reprise devrait avoir soumis une offre à Engie: le duo formé par le fonds d'investissement américain Bain Capital et Fimalac, le groupe de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière.