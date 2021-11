Col&MacArthur, le temps de la commémoration

Venu de l'industrie pétrolière, Sébastien Colen s'est lancé dans la fabrication de montres. Et rêve d'aller chatouiller les grands groupes horlogers.

On ne va pas se mentir. Rien ne prédestinait Sébastien Colen à devenir fabricant de montres. Pourtant, aujourd'hui à la tête de la société Col&MacAthur, le petit poucet rêve d'aller chatouiller les grandes maisons plus classiques qui, selon lui, ont trop tendance à se reposer sur leurs acquis. Positionné sur le segment de la montre commémorative, la petite entreprise de Sébastien Colen, originaire de la région liégeoise, fait de plus en plus parler d'elle.

Après des études d'ingénierie et de management et une première expérience professionnelle malheureuse, Sébastien Colen est engagé par Halliburton, une multinationale active dans le secteur pétrolier. Après une formation accélérée en Asie, il est envoyé au Cameroun où il travaille cinq semaines avant de bénéficier de cinq semaines de repos. Généralement, Sébastien Colen utilise ces plages horaires de temps libre pour voyager. Jusqu'à ce qu'il voie passer un mail relayé par HEC (où il a étudié le management) concernant une personne qui cherche un partenaire pour lancer une marque de montre.

"C'était un ressortissant anglais venu s'installer en Belgique après avoir servi la reine d'Angleterre en tant que membre de la garde royale. Après avoir tenu une bijouterie, il voulait lancer une montre pour la garde royale", nous a expliqué Sébastien Colen. Les deux hommes s'associent et, après avoir décroché une licence pour utiliser les blasons de la garde royale, ils se lancent dans l'aventure. "Mon associé voulait allier la connaissance d'une personne plus expérimentée et la fougue d'un jeune entrepreneur", résume Sébastien Colen.

"Quand je suis venu avec cette idée, on m'a ri au nez. Tout le monde me disait qu'il existait des milliers de marques de montres." Sébastien Colen Fondateur Col&McArthur

La société est créée en 2013 et la première montre est présentée à la fin de la même année. Les débuts n'ont pas été simples. Sébastien Colen n'est pas issu du milieu horloger et tout le monde le lui fait bien comprendre. "Quand je suis venu avec cette idée, on m'a ri au nez. Tout le monde me disait qu'il existait des milliers de marques de montres", se rappelle le jeune entrepreneur. Qui n'en a cure et continue à partager son temps entre la conception de montres et son travail pour Halliburton. De ce côté-là, après une promotion, il se retrouve envoyé au Gabon. Mais la crise pétrolière passe par là et Sébastien Colen est toujours tiraillé entre ses deux métiers, celui qui lui permet de confortablement gagner sa vie et celui qui le passionne.

Pendant ce temps-là, les ventes de Col&McArthur plafonnent à 50.000 euros par an, pas de quoi faire vivre son homme. C'est dans la nuit du Nouvel An 2015-2016 que tout bascule. "J'appelle ma mère pour lui souhaiter bonne année et je fonds en larmes. Je sentais que quelque chose ne tournait pas dans ma vie", explique-t-il. À partir de cette date, les choses ne traîneront plus. Le 19 février 2016, Sébastien Colen quitte Halliburton pour se lancer à plein temps dans l'aventure Col&MacArthur. Les débuts sont périlleux. Après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 50.000 euros en 2015, Col&MacArthur boucle l'année 2016 sur un chiffre d'affaires de 15.000 euros. Il envisage de produire des montres personnalisées pour des sociétés ou des communautés, mais la sauce ne prend pas. L'année 2017 n'est pas plus brillante que les précédentes.

"Tout le monde me prenait pour un fou, j'avais une grosse pression sociale sur les épaules, et moi, je ne voulais pas de cette pression négative." Mais le jeune entrepreneur continue à se battre, il refuse des propositions faites par Halliburton de repartir avec eux. C'est à ce moment que ses parents comprennent qu'il n'abandonnera pas et qu'ils décident de le soutenir, quoi qu'il arrive. Et le déclic passera par une rencontre, comme c'est souvent le cas. Le chapelain de la reine d'Angleterre, séduit par son projet, lui propose de faire une montre avec un coquelicot, en souvenir des blessés et des morts pour la guerre. "Mais des montres avec des coquelicots, il y en avait des centaines", explique Sébastien Colen. De fil en aiguille, alors que se profilent les commémorations du centième anniversaire de l'armistice, il conçoit une montre qu'il compte commercialiser à cette occasion.

De l'Elysée à France 2

Pour pousser les ventes, il décide d'offrir un exemplaire de cette montre à Emmanuel Macron, le président français qui doit se rendre à Compiègne en compagnie de la chancelière Angela Merkel pour célébrer ce centième anniversaire. Le protocole de l'Elysée valide l'idée, mais, contrairement à ce qu'espérait Sébastien Colen, il n'y aura pas d'image de la remise de la montre. La scène se joue à l'abri des regards indiscrets et l'opération commerciale espérée est un échec.

"On a vendu 150 montres en un jour, ce qui m'a permis de réaliser le chiffre d'affaires que je fais habituellement en un an." Sébastien Colen Fondateur de Col&MacArthur

La mort dans l'âme, il publie un communiqué de presse pour expliquer cette remise de montre, celui-ci est repris par un journal et repéré par France 2 qui décide d'en faire un reportage pour l'émission Télématin. Et là, magie de la télévision, le téléphone de Sébastien Colen sonne sans arrêt. "On a vendu 150 montres en un jour ce qui m'a permis de réaliser le chiffre d'affaires que je fais habituellement en un an", explique l'entrepreneur. Qui a réédité l'exploit en janvier 2019 en proposant une montre Da Vinci à l'occasion de la célébration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Face au succès rencontré par ce modèle, Sébastien Colen valide le concept de la montre commémorative et, cette fois, il sent qu'il tient le bon bout.

870.000 euros Le chiffre d'affaires réalisé par Col&MacArthur en 2020.

D'autres modèles suivront, comme la "Lunar" conçue à l'occasion de la commémoration du cinquantième anniversaire du premier pas sur la lune. C'est dans la foulée de ces premiers succès que RTL contacte Col&MacArthur en lui proposant un partenariat publicitaire. Sachant que son point faible est alors la communication, l'entrepreneur saute sur l'occasion et la première campagne est un succès.

Ces derniers mois, malgré la pandémie de coronavirus, les affaires tournent plutôt bien. Des campagnes de publicité ont également été lancées sur M6 et la société a bouclé l'année 2020 sur un chiffre d'affaires de 870.000 euros. Pour 2021, Sébastien Colen espère que ce chiffre sera en hausse de 10%. Si les mouvements viennent de Suisse et les boîtiers de Chine, les bracelets sont fabriqués en Belgique.