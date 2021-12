Comment baptiser une société? 1, Gare aux homonymes

Jusqu’il y a peu, Proximus s’appelait Belgacom. Une compagnie britannique active dans l’informatique et les télécoms avait créé une filiale en Belgique en 2015. La maison mère s’appelait Belgacon Limited; du coup, la société fille belge répondait elle aussi au nom de Belgacon. Pas très heureux, mais soit. Le co-fondateur de la filiale affichait le même patronyme que le prédécesseur de Dominique Leroy et Guillaume Boutin à la tête de Belgacom-Proximus: Bellens. Il se prénommait Paul et pas Didier, mais tout de même, ça faisait pas mal de coïncidences. Last but not least, le rédacteur de l’acte notarié publié à l’époque au Moniteur s’était emmêlé les pinceaux: au lieu d’écrire Belgacon Ltd dans son introduction, il avait écrit… Belgacom Ltd!