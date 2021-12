Comment (ne pas) baptiser une société? 3, Les noms qui réfèrent à une star ou une œuvre

Le Manneken Piss a donné des idées à plus d'un entrepreneur, d'où l'apparition des Manneken Pix et autres Manneken Bizz.

Les raisons sociales bâties au départ du nom d'un héros de BD ou d'un blockbuster sont légion. Mais nos starters ne s'en inspirent pas toujours à bon escient...

Un des conseils qu'on donne aux entrepreneurs pour baptiser leur entreprise est de choisir un nom percutant, que l'on va retenir facilement. Dans cette optique, il est tentant d'aller puiser l'inspiration dans les œuvres et les personnages historiques ou de fiction bien connus du grand public. Cela permet de faire d'une pierre deux coups, de jouer à la fois sur la réputation (du nom référé) et sur le clin d'œil, surtout si l'objet social de l'entreprise présente un lien avec le nom retenu. Inversement, s'il n'y a aucun rapport, on risque de décevoir. Et si l'exercice paraît forcé, le nom vieillira mal. Voici quelques exemples de dénominations sociales tantôt bien, tantôt mal inspirées, sélectionnées dans la population des entreprises de droit belge…

Célèbre pour son école belge, la bande dessinée donne manifestement beaucoup d'idées à nos entrepreneurs. À lui seul, l'univers de Tintin a inspiré des dizaines de (dé)raisons sociales. Le lien avec l'activité est limpide dans le cas de Ciel Mes Bijoux Accessoires (bijouterie à Bruxelles), de Madame Irma (autre bijouterie, à Gembloux) ou de l'ex-Boucherie Sanzot (boucherie). Il l'est un peu moins pour Tournesol et Lampion (antiquaire) et pour Karaboudjan (production de films). Mais il est carrément absent pour Esdanitof, une société de nettoyage de bâtiments, sauf à considérer, comme l'avait sans doute fait Hergé pour "patronymer" le savant intervenant dans "Vol 714 pour Sydney", qu'il faille ne référer qu’à l’expression bruxelloise "es da niet tof" ("n’est-ce pas super"… de nettoyer).

Au rayon BD belge toujours, on épinglera avec respect le Tuf-Tuf Club, une Asbl qui, comme dans l’album homonyme de Bob et Bobette, s’occupe d’Old Timers. Adéquation parfaite avec son objet.

Il existe ou a existé (faillites) pas moins de 9 entreprises arborant le nom d'Astérix et six autres baptisées Obélix!

Glissons vers la BD française avec Astérix, le génial Gaulois créé par Uderzo et Goscinny. Il existe ou a existé (faillites) pas moins de 9 entreprises arborant le nom du héros et six autres baptisées Obélix! Curieusement, la majorité sont situées en Flandre. Même topo pour Idéfix: le petit chien qui défend les arbres a donné son nom à dix entreprises, sans compter les variantes comme I-Defix (une agence de publicité) et Idee Fiks (trois sociétés). Comme quoi, ces noms… ne sont pas suffisamment distinctifs! On évitera donc d’encore y recourir.

La Patrouille des Castors est moins "pillée", sans doute parce que la BD animée par Mitacq et Charlier est un peu oubliée aujourd’hui. N’empêche, c’est le nom d’une association d’accueil extra-scolaire des jeunes: bien joué.

Les superhéros importés d’Amérique ont également droit de cité. On recense notamment trois Superman, dont deux actifs dans le commerce de détail (parce qu’associés à l’idée de supermarché ou supérette?).

L'Aile ou la Cuisse... a changé de nom

De la BD à la littérature et au cinéma, il n’y a qu’un pas.

Les créateurs de Sherlock Homes ont combiné référence et jeu de mots puisqu’il s’agit d’immobilier.

On ne discerne pas bien pourquoi une société de jardinage s’appelle Star Wars Universe, ni pourquoi une entreprise de promotion immobilière se revendique du poète Rimbaud (Le Bateau Ivre). On comprend un peu mieux les raisons qui ont amené jadis ce chauffagiste à choisir la raison sociale Soleil Vert (liquidée depuis). Les créateurs de Sherlock Homes ont combiné référence et jeu de mots puisqu’il s’agit d’immobilier. Gros jeu de mots référentiel aussi pour Robin des Toits, qui fait dans les toitures et le ramonage.

La série TV des années 1960 Ma Sorcière Bien-Aimée est devenue la dénomination sociale d’une entreprise de titres-services. Chouette liaison, mais peut-être trop "genrée" aujourd’hui – la série l’était complètement, certes, mais l’époque aussi.

La société horeca L’Aile ou la Cuisse a changé de nom en 2014 pour adopter celui de Foodstories: était-ce parce qu’on associait ses produits à la malbouffe dénoncée dans le film de Claude Zidi? Possible. Danny Boons, lui, n’en peut rien si son nom ressemble à celui de l’acteur et réalisateur français Dany Boon: il a gardé son nom comme raison sociale de son entreprise de préparation de sites et location de matériel.

La boucherie Sanzot a existé La boucherie Sanzot apparaît dans quatre albums des aventures de Tintin – et même cinq si l’on compte l’Alph-Art. C’est un merveilleux running gag et une chouette raison sociale. Le gag a fini par déborder de la BD pour s’incarner dans une vraie boucherie, du côté de Verviers. Comme le fondateur du magasin était surnommé Tintin, son successeur à la tête de la SPRL a voulu lui rendre hommage en rebaptisant la boucherie… Sanzot. Malheureusement, l’histoire a fini en eau de boudin et la boucherie a fait faillite en 2010. Plus de viande, plus d’os, plus de business, mais un reste d’humour gras tout de même.

Le patrimoine est aussi une source d’inspiration. Manneken Pix est, comme son nom l’indique un peu, une société active dans l’audiovisuel, tandis que Manneken Bizz est une Asbl fédérant des entrepreneurs néerlandophones bruxellois.

Quand James épouse Bond

Il y a enfin ces hommes d’affaires qui ont le chic pour organiser des fusions ou des scissions gags.

La société de décoration Vendredi s’est scindée et a baptisé la nouvelle entité… Robinson.

À Anvers, la société James a ainsi été rachetée en 2013 par la SPRL Bond (équipement de bureau, photocopieuses…). L’ont-ils fait exprès? Même question pour les gérants des sociétés immobilières Ora et Labora et Pronobis qui ont également fusionné. Dommage qu’aucune des deux n’ait ensuite accolé les deux noms pour former James Bond ou Ora et Labora Pro Nobis… À Bruxelles, la société de décoration Vendredi s’est scindée et a baptisé la nouvelle entité… Robinson. Là, au moins, on est certain que c’est voulu.

Voulu et conscient aussi, le fait que monsieur A. Yoshi ait retenu Super Mario pour intituler sa société de droits cinémas. Yoshi désigne, pour rappel, le petit dino accompagnant Mario et Luigi dans le jeu vidéo lancé par Nintendo. Mais cela veut aussi dire "super" en japonais, soit "Yoshi Mario"…