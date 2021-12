Concentré sur l'isolation, "Recticel pourrait susciter l'intérêt du marché "

La défense mise en place par Recticel contre l'autrichien Greiner a porté ses fruits. Mais le champagne ne sera pas sabré pour autant. La porte est désormais ouverte à d'autres offres.

Recticel a annoncé ce mardi la signature d'un accord avec Carpenter pour la vente de sa division mousses techniques. Fondée en 1948, l'entreprise américaine est l'un des plus grands producteurs mondiaux de produits en mousse, que l'on retrouve notamment dans l'isolation acoustique des voitures, le packaging, ou encore la literie.

L'opération a pu voir le jour à la suite de la récolte d'une écrasante majorité de votes favorables exprimés par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire, la veille, à l'hôtel Van der Valk de Zaventem. Un moment crucial pour le management de Recticel, puisqu'il s'agissait là de sa solution pour contrer l'appétit non sollicité du prédateur autrichien Greiner. Il n'a d'ailleurs pas manqué de les remercier à l'aide d'un grand bandeau "thank you" sur son site internet.

Du reste, la cession de la branche devrait être entérinée d'ici au deuxième trimestre de l'année prochaine, a fait savoir Recticel. Et devrait rapporter de l'ordre de 656 millions d'euros, en sus des 122 millions attendus pour la vente de la division literie, décidée, là, in tempore non suspecto et se devant encore d'être avalisée lors d'une prochaine assemblée extraordinaire, le 24 décembre.

Pure player de l'isolation

À partir de là, Recticel se muera définitivement en "pure player" actif dans la seule isolation, en lieu et place du conglomérat qu'il fut un temps. "Cela ne faisait pas partie de notre stratégie initiale", nous a expliqué Olivier Chapelle, CEO. "Nous voulions faire avancer l'entreprise grâce à deux jambes, mais le cours des choses nous a obligés à emprunter une autre voie".

Quelle est désormais sa vision pour le groupe? De continuer à se développer, en croissance organique et par le biais d'acquisitions. Pour ce faire, l'entreprise dispose d'ailleurs de la marge financière requise, quand "il existe de nombreuses opportunités" sur le marché, a glissé le patron.

Numéro deux européen dans les mousses de polyuréthane, Recticel enregistrait un chiffre d'affaires de 249 millions d'euros l'an dernier, pour 27,7 millions d'excédent brut d'exploitation (ebitda). La société affiche à ce jour 15 à 20% de parts de marché, dans un segment en plein boom et "à la mode", selon les mots d'Olivier Chapelle.

Pour autant, l'heure n'est pas au sabrage de champagne. Et pour cause, l'avenir potentiellement radieux comporte aussi un revers qu'est la difficulté de poursuivre de manière indépendante pour une société cotée qui "pourrait susciter l'intérêt du marché, conduisant à une guerre d'enchères potentielle", pointe Kelpler Cheuvreux.

Et Olivier Chapelle de reconnaître: "nous ne pouvons pas exclure le scénario d'une offre d'achat". Avant d'ajouter: "s'il s'agit d'une offre convaincante, nous aurons le devoir de la considérer et de prendre, en âme et conscience, ce que nous pensons être la bonne décision pour le groupe".

Rest alors à savoir qui pourrait se manifester. Et à quel prix. L'on sait que l'irlandais Kingspan a pour sa part déjà tenté à deux reprises de faire du pied à Recticel. En vain. La troisième pourrait-elle être la bonne? Les analystes en doutent au vu des questions de concurrence que poserait pareil rapprochement du côté des autorités compétentes. Restent alors à citer, pourquoi pas, des acteurs comme Saint Gobain ou Rockwool, actifs dans d'autres types d'isolants que sont la laine de verre ou de roche.

"Je pense que la hausse de l'action n'est pas finie." Olivier Chapelle CEO de Recticel