Contrats de travail à durée déterminée successifs validés

Parmi lesdits secteurs, on trouve l’Horeca qui recourt fréquemment à des "extras" qui sont destinés à intervenir ponctuellement en fonction des besoins de l’établissement. Ces interventions répétées mais intermittentes ne créent cependant pas automatiquement un contrat à durée indéterminée.

Dans un arrêt du 7 décembre 2020 (J.T.T. 2021, p.231), la Cour du travail d’Anvers a examiné la question sur la base des textes en vigueur et a procédé à l’interprétation qui lui appartenait de faire de la nature du travail d’un "extra".

Deux malheureuses disputes dans un "danscafé"

Occupé de façon intermittente depuis plusieurs années dans un "danscafé", un serveur est impliqué dans une dispute avec un client qui, cela ne s’invente pas, souhaite garder sa casquette sur la piste de danse… Interpellé par le patron, le serveur n’apprécie pas les remarques qui lui sont faites et quitte les lieux après avoir griffé le véhicule de la fille du patron qui lui envoie alors un SMS pour lui dire qu’il ne doit pas revenir.

S’agissait-il d’un licenciement? La Cour estimera que non et constatera qu’en réalité, c’était tout simplement la fin du dernier CDD et que, par conséquent, le SMS ne faisait pas naître un droit à une indemnité de rupture.