D-Day pour Recticel face au prédateur Greiner

Les actionnaires de Recticel votent ce lundi pour ou contre la vente de la division mousses techniques, initiative destinée à contrer l'OPA hostile de l'autrichien Greiner.

L'assemblée générale extraordinaire - et cruciale -, de Recticel a débuté à 10 heures tapantes. Pour autant, nous n'en savons pas beaucoup plus à ce stade, l'entreprise belge ayant décidé de garder ses portes fermées aux journalistes et analystes.

70% des actions Plus de 70% des actions sont présentes ou représentées, apprend-on.

D'après notre envoyé spécial sur place, l'on apprend tout de même que plus de 70% des actions sont présentes ou représentées, soit bien plus que lors d'une assemblée générale "ordinaire". En clair, la mobilisation est grande et les chances du management de Recticel d'aboutir le sont tout autant.

Il faut dire que l'entreprise n'a pas chômé ces dernières semaines, lançant une grande campagne "get out to vote". Objectif? Amener les actionnaires à voter la vente des activités mousses techniques à un groupe américain, initiative destinée à contrer l'OPA hostile de son concurrent sectoriel autrichien Greiner.

L'actionnaire principal, Bois Sauvage (27,08%) - soutenu par le candidat acheteur -, votera, par ailleurs, contre l'opération.