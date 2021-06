Des activités indoor, des restaurants, des courts de padel... Marc Coucke continue d'investir

L'appétit vient en mangeant et ce n'est pas Marc Coucke qui dira le contraire. L'homme d'affaires est récemment entré au capital de la Compagnie des Alpes, propriétaire du parc d'attraction Walibi, et de l'application Otra, qui permet aux camionneurs de réserver une place de parking dans des sites sécurisés. Il a également investi dans la société The Italian Sea Group, un constructeur de navires de luxe italien. Toutefois, il n'est pas encore rassasié et se tourne désormais vers les activités indoor, les restaurants ou encore les concerts en plein air.