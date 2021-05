Des entrepreneurs lancent un label indépendant "covidsafe"

Si la vie d'un entrepreneur est tout sauf un long fleuve tranquille, celle d'un entrepreneur qui souhaite lancer un label certifiant les différentes mesures prises pour lutter contre le covid ressemble à une descente de rapides sans embarcation. Et ce n'est certainement pas Stéphane Vanautgaerden qui vous dira le contraire. Avant que le crise sanitaire n'éclate, cet entrepreneur qui a fondé et géré pendant dix ans le salon Horeca Life et le Bocuse d'or, mettait la dernière main au salon Euro Smart Cities qui devait se dérouler sur le site de Tour et Taxis en 2021. Faute de pouvoir organiser son événement, Stéphane Vanautgaerden a réfléchi à la possibilité de mettre en place un label indépendant qui permettrait de certifier l'ensemble des mesures prises les commerçants, les entreprises et les pouvoirs publics pour assurer la sécurité de tous dans ce contexte de crise sanitaire.