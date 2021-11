Deux jeunes entreprenants à la conquête de l'Amérique malgré le covid

La pandémie a surpris les 24 jeunes envoyés en mission hors Europe par le Fonds Prince Albert en 2020. Comment ont-ils réagi? Voici le parcours de Camille et Piet.

En avril 2020, Piet Renson se trouvait dans la campagne aux alentours de Medellín, à 420 kilomètres au nord-ouest de la capitale colombienne, quand la flambée de l'épidémie l'a enjoint à retourner en Belgique.

"On m'a dit qu'il y aurait un dernier vol de Bogotá pour la Belgique, mais qu'il était complet: je devais rallier l'aéroport et espérer un désistement d'un passager pour embarquer, relate le jeune homme. J'ai tenté ma chance. J'ai fait douze heures de bus pour arriver à Bogotá. Là, j'ai voulu acheter quelque chose à me mettre sous la dent, car je n'avais rien mangé, mais j'avais un mauvais numéro de passeport."

La Colombie pratiquait un "lockdown" sélectif, les passeports au numéro pair ayant le droit de faire des courses un jour, puis les numéros impairs le jour suivant. "À l'aéroport, j'ai eu de la chance, j'ai obtenu une place sur un avion de l'armée allemande, qui m'a ramené en Europe!"

Rentrée en Belgique avec un bagage à main

De son côté, Camille Van Damme, jeune trentenaire, comme Piet Renson, a vécu un rapatriement plus aisé, mais tout aussi rocambolesque... Elle avait débarqué à New York en février 2020 et avait rallié une foire commerciale un mois plus tard à Los Angeles.

14 lauréats Au printemps 2020, quand la pandémie a suscité des mesures de lockdown, le Fonds Prince Albert a rapatrié 14 de ses lauréats en mission.

"En route vers l'aéroport, se souvient-elle, on m'a téléphoné pour me dire que la foire était annulée. J'y suis quand même allée. Au retour de LA, l'avion était vide. On était le 10 mars, la pandémie commençait à s'emballer aux États-Unis. J'ai ensuite trouvé un appartement à New York, puis ma mère m'a conseillé de rentrer en Belgique. Avec l'accord de mon employeur, je suis revenue en Belgique avec juste un bagage à main, pensant que je reviendrais à New York dans les semaines qui suivraient. J'y suis finalement retournée six mois plus tard."

Des sorts divers

Camille et Piet faisaient tous deux partie de la vingtaine de lauréats du Fonds Prince Albert envoyés l'an dernier hors d'Europe pour mener à bien ou contribuer au projet d'internationalisation d'une entreprise belge. Cette année-là, tous ces jeunes à haut potentiel ont dû composer avec le même imprévu, la crise pandémique mondiale. Une situation inédite aussi pour le Fonds, qui offre chaque année une expérience internationale à quelques jeunes diplômés prometteurs, à condition qu'ils aient trouvé un partenaire "entreprise" d'accord de leur confier une mission concrète à développer à l'étranger.

"Quatorze de nos lauréats de 2020 ont dû être rapatriés anticipativement, explique Anne-Catherine Chevalier, directrice générale du Fonds, tandis que huit sont restés sur place, pour différentes raisons. Deux ne sont jamais partis. Neuf lauréats sont retournés plus tard, quand les confinements ont été levés ou allégés. Le Fonds a proposé à tous de prolonger leur mission de trois mois, vu le contexte. Quatorze ont saisi cette opportunité."

Le chocolat Libeert aux States

Camille Van Damme a donc effectué un de ces étonnants allers-retours. Après avoir décroché un diplôme d'ingénieur de gestion et un master en finance et comptabilité, elle avait fait ses premiers pas professionnels au service de L'Oréal. Après un stage de six mois, elle y était devenue responsable d'une catégorie de produits, puis y avait intégré une équipe commerciale liée à des chaînes de drugstores.

"Libeert cherchait quelqu'un pour se lancer aux États-Unis. La société y avait déjà mis le pied jadis via un distributeur, mais s'en était retirée depuis." Camille Van Damme Lauréate du Fonds Prince Albert

"L'Oréal est une très bonne école, dit-elle, mais je voulais faire quelque chose de nouveau et travailler pour une entreprise dont le centre de décision se trouve en Belgique. Et comme j'étais intéressée par les projets d'expansion internationale, j'ai déposé ma candidature au Fonds Prince Albert."

Elle s'est mise en quête d'une société belge susceptible de lui confier la bonne mission hors d'Europe. Après plusieurs tentatives infructueuses dans les secteurs alimentaire et industriel, elle a trouvé ce qu'elle cherchait auprès de Libeert, une entreprise familiale de 4e génération qui produit et commercialise, à Comines, du chocolat avec une spécialisation dans les figurines creuses, telles qu'on peut les admirer sur étals à Saint-Nicolas, Noël ou Pâques.

Une parenthèse de cinq mois

"Libeert cherchait quelqu'un pour se lancer aux États-Unis. La société y avait déjà mis le pied jadis via un distributeur, mais s'en était retirée depuis." Sa mission: réaliser une analyse du marché américain, rédiger un plan stratégique sur trois ans, puis commencer à exécuter ce plan. Elle a eu un petit mois outre-Atlantique pour lancer la machine avant d'être rattrapée par la crise covid et rapatriée.

"Il faut être flexible et s'adapter aux situations. Et se dire que chaque changement offre une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau." Camille Van Damme Lauréate du Fonds Prince Albert

Au siège de Libeert, elle a continué à plancher sur ce projet tout en aidant aussi, ponctuellement, l'équipe de marketing. Puis en septembre, elle a pu regagner les States, où elle a retrouvé son appartement dans l'état où elle l'avait laissé cinq mois plus tôt.

Elle a jonglé avec les mesures de restrictions, a réussi à visiter des magasins dans quatre États différents, a trouvé un agent et plusieurs distributeurs intéressés. Elle a utilisé les trois mois de rabiot pour parfaire sa mission. De retour en Belgique, elle a été engagée par Libeert qui l'a nommée brand manager pour sa marque homonyme. Un nouveau lauréat du Fonds Prince Albert va poursuivre son projet aux États-Unis. "Le plan reste de commencer à commercialiser nos chocolats outre-Atlantique d'ici Pâques 2023."

La principale leçon qu'elle retire de l'aventure? "Il faut être flexible et s'adapter aux situations. Et se dire que chaque changement offre une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau."

Bioracer, quelques secondes qui font la différence

Flexible, Piet Renson l'a également été, au service de Bioracer. Ingénieur civil et économiste, l'homme avait déjà un CV long comme le bras avant de s'adresser au Fonds Prince Albert. Il avait passé six ans au service de Materialize, dans le développement de nouvelles activités, dont une première incursion dans l'industrie des équipements sportifs, et plusieurs mois au lancement d'une start-up avec un ami.

Bioracer produit et commercialise des vêtements techniques pour cyclistes, coureurs à pied et patineurs.

Sous la marque Mokoto, ils avaient tenté de créer et commercialiser des textiles techniques pour coureurs. L'opération start-up avait tourné court, mais avait permis à Piet de rencontrer une première fois Raymond Vanstraelen, le fondateur de Bioracer. "Le courant a tout de suite passé entre nous."

Créée en 1986 par un ancien coureur cycliste semi-pro, Bioracer produit et commercialise des vêtements techniques pour cyclistes, coureurs à pied et patineurs. Les textiles qu'elle propose sont tout indiqués pour les sports dans lesquels quelques secondes peuvent faire la différence. Elle sponsorise depuis vingt ans l'équipe nationale belge de cyclisme, et vient de signer un contrat de trois ans avec Ineos, l'équipe du champion du monde contre la montre Filippo Ganna et du champion olympique Richard Carapaz.

Rapatrié, il a recruté 5 personnes

"Bioracer détenait déjà un bureau au Canada, mais voulait se développer davantage en Amérique et jugeait le moment idoine pour se lancer aux États-Unis", explique Piet Renson. "Le groupe avait ouvert sa propre usine en Colombie trois ans plus tôt et voulait à la fois structurer ses ventes aux USA et approvisionner l'Amérique du Nord au départ de son usine colombienne et non plus de ses unités européennes." Bioracer exploite des usines en Belgique, en Europe de l'Est ainsi qu'en Colombie et ne sous-traite pas, sauf en cas de pic.

"Le CEO m'a demandé de construire une équipe marketing." Piet Renson Lauréat du Fonds Prince Albert

Piet est parti à Montréal chargé de cette mission. Celle-ci l'avait conduit à Medellin, pour voir comment organiser les transferts entre l'usine colombienne et les États-Unis, quand il a été rattrapé par la crise.

Rentré au siège du groupe à Tessenderlo, il a commencé à collaborer à d'autres projets de croissance. "Puis le CEO m'a demandé de construire une équipe marketing", souligne-t-il. "J'ai engagé cinq personnes et repris, entre autres, le projet d'expansion aux États-Unis au départ du siège."

Comme Camille Van Damme, Piet Renson a été engagé par l'entreprise. Et comme Libeert, Bioracer a choisi un nouveau lauréat du Fonds pour poursuivre, l'an prochain, la mission entamée en Amérique du Nord. De son côté, Piet bosse sur l'expansion du groupe à plus large échelle: après l'Amérique, Bioracer lorgne le marché asiatique.

Quant au Fond Prince Albert, il vient de lancer un appel aux candidats pour l'année 2022. En introduisant une modification héritée du covid: désormais, chaque lauréat devra avoir déjà rédigé un plan b, au cas où...