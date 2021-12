Dyson pris la main dans le (sans) sac

Le fabricant d'aspirateurs réclamait 176 millions à la Commission européenne pour un manque de distinction entre les sacs et les sans sac...

Le fabricant d'aspirateurs cycloniques Dyson a sans doute cru que l'affaire serait dans le sac quand il a intenté un recours devant le Tribunal de l'Union européenne en vue d'obtenir 176 millions d'euros à titre de réparation d'un préjudice subi précédemment et lié aux caractéristiques propres de ses appareils.

Il avait d'abord contesté un règlement européen de 2014 prévoyant le même type de test pour les aspirateurs avec sac et sans sac (comme ceux de Dyson) dans le cadre de leur étiquetage énergétique. Dyson avait obtenu l'annulation de ce règlement en 2018, un verdict qui reconnaissait, en somme, que la Commission avait eu tort de mettre tous les aspirateurs dans le même sac.

Mais ayant plus d'un tour dans son sac, le fabricant avait alors exigé réparation. Il espérait remplir son sac à provisions d'un paquet de millions, en compensation vraisemblablement des ventes qu'il aurait pu engranger en plus. Las pour lui, le Tribunal vient de rejeter sa demande, renvoyant Dyson à une forme de cul-de-sac. Motif? Il n'a pas pu réussir à convaincre les juges que la Commission avait "méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposaient à son pouvoir d'appréciation".