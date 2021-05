Face au covid, quelle est la portée du droit de retrait des travailleurs?

Dans le contexte de la pandémie, certains ont tenté d’interpréter l’article I-2—26 du Code du bien-être au travail comme consacrant un « droit de retrait », subjectif et autonome, leur permettant de ne pas se rendre sur leur lieu de travail lorsqu’ils estimaient être confrontés à un danger grave et immédiat .

L’article I.2.26 du Code du bien-être au travail dispose que : « Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne ».