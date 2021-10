Facebook privilégie "le profit à la sûreté", selon une lanceuse d'alerte

La lanceuse d'alerte qui a fait fuiter des documents internes de Facebook , et dont le contenu a alarmé le public et des élus américains, s'est montrée pour la première fois à visage découvert dimanche.

Des recherches sur les adolescents

Facebook dément

Plus tôt dimanche, le vice-président de Facebook, Nick Clegg , avait accordé un entretien à la chaîne CNN et tenté de limiter les possibles dégâts qu'allait causer l'interview de la lanceuse d'alerte.

Des algorithmes reconfigurés

"Il y avait des conflits d'intérêt entre ce qui était bon pour le public, et ce qui était bon pour Facebook", a insisté Frances Haugen, et le groupe, "une occasion après l'autre, choisissait de privilégier ses intérêts, c'est-à-dire faire plus d'argent". "J'ai vu pas mal de réseaux sociaux, et la situation chez Facebook était sensiblement pire que ce tout ce que j'avais pu voir avant", a ajouté l'ingénieure.