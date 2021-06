Femmes dans les conseils: les Belges ne font que le minimum

La loi obligeant les sociétés cotées et publiques à compter un tiers de femmes dans leurs conseils a abouti... à ce que la Belgique soit à la traîne en Europe.

On ne sait pas si on doit s'en réjouir... Les sociétés belges cotées reprises dans l'indice Bel 20 comptent bien un tiers de femmes dans leurs conseils d'administration. Juste 33%, soit tout pile l'objectif fixé par la loi "quotas" entrée en vigueur il y a dix ans. Le cabinet de chasseurs de têtes Heidrick & Struggles vient d'actualiser le calcul dans le cadre de la dernière édition de son "Board Monitor", un baromètre de la composition des conseils des principales sociétés cotées dans 14 pays d'Europe occidentale.

Lire aussi | La Norvège et la France comptent le plus de femmes à la tête des entreprises

Le côté "bonne nouvelle" lié aux 33% belges se voit fortement nuancé dès qu'on ouvre la page du rapport consacrée au tableau européen de la diversité des conseils par le genre. La Belgique y occupe en effet l'avant-dernière place, devant l'Irlande (31%)! La moyenne européenne s'élève à 48%, soit quasi l'équilibre entre hommes et femmes. Et des pays comme le Danemark, l'Espagne ou le Portugal font encore beaucoup mieux: 61, 58 et 53% respectivement.

Les Belges se défendent heureusement mieux sur d'autres critères de diversité, tels que l'âge et la nationalité.

Les deux constats interpellent: que nous soyons si mal classés, et que les sociétaires du Bel 20 aient "réussi" ce tour de passe-passe de coller exactement au prescrit de la loi, sans le dépasser d'un iota (d'une unité, pardon, d'une femme). Cela donnerait presque du grain à moudre à nos parlementaires, qui pourraient se repencher sur la loi en vue de revoir à la hausse le but à atteindre. La diversité dans les conseils est vivement encouragée, pour rappel, parce que toutes les études sur le sujet confirment qu'elle est bénéfique pour les entreprises et la société tout entière.

Mais bon, les Belges se défendent heureusement mieux sur d'autres critères de diversité, tels que l'âge et la nationalité. Avec une moyenne de 56 ans, nous nous situons exactement dans la moyenne des 14 pays sous revue, ouf. Et avec 67% d'étrangers siégeant dans les conseils du Bel 20, nous faisons même beaucoup mieux: la moyenne européenne ne dépasse pas 40%.