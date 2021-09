Gare à l'abus de CDD et contrats de remplacement

Dans l’hypothèse d’une succession de CDD et de contrats de remplacement qui se suivent et dépassent un délai de 2 ans, le travailleur doit être considéré comme bénéficiaire d'un CDI.

En matière de contrats de travail, le contrat à durée indéterminée (CDI) reste la règle. La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de remplacement demeure l’exception et est, de ce fait, soumise à des conditions strictes .

La succession de CDD est d’ailleurs, en principe, interdite en droit belge . Il est question de CDD successifs lorsqu’un CDD est conclu après l’échéance d’un premier CDD. Il n’est cependant pas nécessaire que les deux CDD se suivent immédiatement : une interruption qui est imputable, même en partie, à l’employeur conduira à considérer les contrats comme successifs. Par exemple, il n’y a aura pas d’interruption si le premier CDD vient à échéance le 30 juin et que l’employeur propose au travailleur de signer le nouveau CDD le 1 er septembre, après les vacances d’été.

Il existe cependant plusieurs exceptions à l’interdiction de recours aux CDD successifs, dont la plus connue est la règle du « 4 – 3 – 2 » : l'employeur et le travailleur peuvent conclure au maximum 4 CDD successifs, pour autant que la durée de chacun de ceux-ci ne soit pas inférieure à 3 mois et que la durée totale de ces CDD ne dépasse pas 2 ans.