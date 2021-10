GBL entend faire émerger un champion français de l'épargne

Malakoff, en chiffres, c'est près de 7 milliards d'euros de fonds propres, plus de 400.000 entreprises clientes et 10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit). Par ailleurs, le groupe de protection sociale paritaire et mutualiste à but non lucratif met sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque année plus de 160 millions d'euros à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.