GBL poursuit sa conquête du côté des sociétés de gestion

GBL avait évoqué en mars dernier déjà sa volonté de diversifier sa plateforme d'investissement alternatif Sienna dans la gestion d’actifs pour compte de tiers . Et ce, sur le modèle déjà éprouvé par le holding des Frère-Desmarais sous la bannière Ergon, du nom de ce véhicule d'investissement en private equity fondé par Ian Gallienne et évoluant désormais de manière indépendante.

En juillet , l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'investment manager paneuropéen L'Etoile Properties , aux 7 milliards d'actifs sous gestion dans le secteur immobilier , était ainsi annoncée. En octobre , c'était au tour du leader hexagonal de l’assurance santé et prévoyance collective Malakoff Humanis de faire l'objet de discussions de partenariat stratégique de long terme dans le domaine de l' épargne retraite et de l'épargne salariale .

Désormais , l'on apprend que le holding bruxellois a jeté son dévolu sur la société française de gestion de dette privée Acofi . Des négociations exclusives viennent en effet d'être entamées avec certains des actionnaires actuels (Groupe La Française et associés non dirigeants en l'occurrence), a fait savoir GBL après bourse, dans l'idée d'en prendre le contrôle.

La société ciblée construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec 2,4 milliards d'euros d’actifs sous gestion, quatre grandes thématiques que sont l’immobilier d’entreprise, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises industrielles et le secteur public.