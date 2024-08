Les entrepreneurs belges vont investir en priorité dans leurs marques

Les entrepreneurs belges restent aussi nombreux qu'en 2023 à tabler sur de la croissance pour l'avenir, mais donnent la priorité à la marque et au recrutement.

Près de six entrepreneurs belges sur dix (56%) ont des projets de croissance concrets à court terme et nombre d'entre eux comptent investir en priorité dans leur marque, selon la deuxième édition du "Baromètre des entreprises" réalisé par le bureau conseil BDO auprès d'un échantillon de 521 managers de sociétés de toutes tailles et tous secteurs. Leurs visions en sept chapitres...

1. Croissance

Les entreprises de taille moyenne (six à 50 employés) sont les plus ambitieuses ou les plus optimistes: 76% d'entre elles tablent sur une croissance, contre 50% des petites (cinq employés maximum) et 70% des grandes (plus de 50 emplois).

2. Réduction d'activité

Si la part des optimistes est très proche des niveaux enregistrés en 2023, le nombre d'entrepreneurs envisageant au contraire de réduire la voilure ou de cesser leurs activités a légèrement diminué, revenant de 10 à 8% du total. Ces pessimistes sont surtout des indépendants sans personnel permanent et des entreprises de moins de cinq employés.

3. Investissements

Les entrepreneurs tablant sur de la croissance citent le développement de leur marque comme investissement prioritaire, avec 42% des managers interrogés contre seulement 33% en 2023. L'embauche de personnel supplémentaire pour répondre à la demande vient en deuxième rang (39% contre 31% en 2023), devant le recrutement pour étayer une nouvelle stratégie ou une nouvelle offre (36% contre 27%). Ils sont aussi nombreux (28% contre 23%) à vouloir investir dans de nouveaux produits et services.

"La plupart des entreprises ont connu une croissance solide après la pandémie, grâce à la forte demande de leur clientèle existante. Aujourd'hui, sous l'influence d'une forte inflation, la demande de ces clients réguliers a diminué. Pour attirer de nouveaux clients, les entreprises doivent donc redoubler d'efforts pour mieux faire connaître leur marque", commente Peter Van Laer, le CEO de BDO Belgium.

4. Financement

Plus de la moitié des entrepreneurs prévoient des investissements de plus de 100.000 euros: ils sont 55% contre 50% l'an dernier. Un employeur sur dix annonce un budget d'un à dix millions d'euros.

Ils les financeront davantage par leurs fonds propres (60%) que l'an dernier (57%), parce que nombre d'entre eux jugent les banques moins enclines à offrir des solutions à court terme et les taux d'intérêt trop élevés. Onze pour cent des managers citent également les gouvernements comme sources de financement: "sous forme de subsides, de subventions ou de garanties", précise Peter Van Laer.

5. Obstacles

Plus encore que l'an passé, la recherche du personnel adéquat est le principal défi à relever pour les patrons: 47% d'entre eux le citent dans leur Top 5 contre 40% en 2023. "Ce problème sévit déjà depuis deux ou trois ans et va rester à l'ordre du jour des années à venir", prévient le CEO de BDO qui souligne entre autres le manque de compétences techniques et technologiques.

29% patrons 29% des managers interrogés disent craindre le renforcement des normes de durabilité.

La mise en place de structures et de processus dans l'entreprise (44% contre 33%) est la deuxième difficulté à relever, selon les dirigeants, devant le contexte économique volatile (33% contre 35%). À noter aussi, le renforcement des normes de durabilité, qui les préoccupe de plus en plus (29% contre 21%).

6. Confiance

Quatre managers sur dix disent envisager l'avenir avec confiance, ce qui, comme l'an dernier, contraste avec les prévisions de croissance, formulées par près de six patrons sur dix. "Cet écart s'explique sans doute par la manière dont ont été posées les différentes questions au cours de l'enquête, explique Peter Van Laer; un dirigeant qui dit planifier de la croissance peut par ailleurs aussi se déclarer moins confiant."

Un autre tiers des 521 entrepreneurs interrogés sont plus sceptiques et craignent un ralentissement. Un peu plus d'un quart des entrepreneurs estiment que leur marge de manœuvre financière est trop faible pour absorber les nouveaux chocs économiques.

7. Pouvoirs publics

Beaucoup d'entrepreneurs lorgnent du côté des responsables politiques pour étayer leurs chances de succès. Deux tiers d'entre eux (64%) espèrent moins de pression fiscale et 56%, une baisse des coûts salariaux; 48% d'entre eux appellent de leurs vœux une réglementation plus fiable et 28%, une hausse de la déduction pour investissements.

"Ces attentes ne sont pas neuves, souligne Peter Van Laer. Tout le monde sait qu'on doit résoudre le problème des coûts salariaux en Belgique." Il ajoute que les entrepreneurs sont aussi submergés sous les procédures réglementaires et administratives et qu'en la matière, la Belgique a tendance à renchérir sur les exigences européennes quand elle transcrit des directives: un gold plating que rien ne justifie, selon lui.