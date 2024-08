Les indépendants belges médaille d'argent des heures prestées en Europe

Les indépendants avec personnel travaillent en moyenne 50 heures par semaine en Belgique, ce qui en fait les deuxièmes plus gros "bosseurs", après les Français.

Les indépendants belges travaillent beaucoup. Cela, on le savait déjà. En nombre d'heures par semaine, ils sont vice-champions d'Europe: une performance moins connue, mais attestée puisque mesurée par Eurostat, le bureau de statistiques de l'Union européenne.

En moyenne, dans notre pays, les indépendants avec personnel bossent 50,3 heures par semaine, selon les dernières mesures effectuées au premier trimestre de cette année. Ils ne sont devancés à ce classement particulier que par leurs homologues français (50,9 heures). En comparaison, la moyenne prestée par les indépendants dans l'Union est de 47 heures par semaine. Les travailleurs salariés, quant à eux, affichent une semaine moyenne de 36,2 heures, selon une autre statistique d'Eurostat couvrant l'année 2022.

Les Belges sont également deuxièmes au classement des heures de travail pour les indépendants qui n'emploient pas de personnel, mais ceux-ci travaillent tout de même moins (45,4 heures par semaine en moyenne) et ne sont devancés cette fois que par la Grèce (46,7 heures).

À l'autre extrémité du classement des indépendants figurent les pays baltes, devancés par le Grand-Duché et la majorité des pays d'Europe de l'Est. Au milieu, l'Irlande et l'Allemagne "collent" au plus près de la moyenne européenne.

Dans certains secteurs en Belgique, le volume de travail assumé par les indépendants est particulièrement élevé: la restauration affiche ainsi une moyenne de 56,4 heures et le commerce de détail, de 51,3 heures.

Le classement de la Belgique "s'explique par les coûts salariaux élevés, la pression administrative et le grand nombre de postes vacants, qui obligent les entrepreneurs à faire encore plus eux-mêmes..." extrait d'un communiqué de l'Unizo

La position occupée par notre pays "s'explique par les coûts salariaux élevés, la pression administrative et le grand nombre de postes vacants, qui obligent les entrepreneurs à faire encore plus eux-mêmes", relève dans un communiqué l'Unizo, l'organisation des PME et classes moyennes flamande.

Le phénomène n'est pas à proprement parler nouveau: cela fait cinq ans que les indépendants belges figurent dans le top 3 européen. Ils ont même occupé la première place au premier trimestre 2023 avec 52,7 heures (contre 50,5 pour la France)... Mais on le dit singulièrement peu. Et les raisons évoquées, qui étaient déjà à l'œuvre il y a cinq ans, le sont toujours aujourd'hui.

Pas de répit durant les vacances

La période des vacances semble accentuer encore le phénomène. Ici, c'est une enquête faite par l'Unizo auprès d'un échantillon de 429 entrepreneurs qui donne le ton: un entrepreneur sur cinq interrogés assume lui-même davantage de travail quand son personnel est en vacances et n'emploie pas de personnel temporaire (étudiants, intérimaires, flexi-jobs...) ni ne met son activité en veilleuse.

L'organisation de classes moyennes en déduit qu'il faudrait veiller aussi au bien-être des entrepreneurs. Sous-entendu: et pas seulement des salariés. Elle estime d'ailleurs que ce problème nécessiterait une approche spécifique.

Simplification administrative

"Les entrepreneurs éprouvent des difficultés à concilier travail et vie privée, souligne-t-elle en citant une autre étude menée l'an dernier par le Serv, le Conseil économique et social flamand, et sont confrontés au stress au travail." Un problème encore plus marqué dans le chef des indépendants qui emploient des salariés.

"La clé est donc de trouver plus de temps, poursuit-elle. S'attaquer aux innombrables formalités administratives et réglementations, principale source de dépense d'énergie et de perte de temps, pour les entrepreneurs, apporterait ici un grand soulagement." D'où la nécessité d'une simplification administrative approfondie, plaide-t-elle en rejoignant, entre autres, une des revendications phares des agriculteurs belges.

Si les indépendants prennent tellement sur eux dans notre pays, c'est aussi parce qu'"il est financièrement quasi impossible pour de nombreux entrepreneurs de recruter du personnel supplémentaire", ajoute l'Unizo, en insistant encore une fois sur le niveau élevé des coûts salariaux sous nos latitudes.