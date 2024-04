Randstad désigne GSK et la ville de Namur comme employeurs les plus attractifs

GSK est l'employeur privé le plus attractif de Belgique pour la deuxième année consécutive. Dans la catégorie des administrations locales, c'est la ville de Namur qui décroche le titre.

L'entreprise biopharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) et la ville de Namur sont les employeurs les plus attractifs de Belgique, selon la 24e édition de la Randstad Employer Brand Research, l'étude annuelle du prestataire de services en ressources humaines publiée ce mardi. GSK remporte ce prix pour la deuxième année consécutive. Avec six titres au total, l'entreprise devient également détentrice du record.

D'après l'étude menée auprès de 12.000 répondants, 55% des personnes qui connaissent l'entreprise affirment qu'elles aimeraient y travailler. La "marque employeur" de GSK ne présente aucune faiblesse", déclare Randstad. L'entreprise obtient les meilleurs résultats en matière de "santé financière", de "salaires et avantages" et d'"opportunités futures". GSK obtient de meilleurs résultats que la moyenne générale pour presque tous les critères. Ce n'est qu'en termes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée que GSK se situe juste en dessous de la moyenne.

L'enquête montre que la sécurité de l'emploi est actuellement un critère moins important dans le choix d'une entreprise.

Le trio de tête est complété par la Société générale de surveillance (SGS), leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification, et le groupe de médias DPG Media. Viennent ensuite Brussels Network Operation (BNO), Colas, Brussels Airport, VRT, Roularta Media Group, TUI et UCB.