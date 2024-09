Rendez votre PME durable en 5 étapes

Face aux enjeux climatiques, rendre votre PME durable est désormais une nécessité. Mais comment démarrer, structurer votre démarche et impliquer vos équipes? Voici les clés pour réussir.

Vous le savez mieux que quiconque: aujourd’hui, pour rester crédible en tant qu’entreprise, offrir un service de qualité ne suffit plus. À l'heure où les enjeux climatiques sont au centre des préoccupations, votre activité doit incarner quelque chose de plus grand: elle doit revendiquer des valeurs fortes et s’appuyer sur des engagements clairs en matière de durabilité.

Transparence, pratiques écoresponsables, certifications …. Désormais, votre PME est aussi jugée sur ces éléments, et c’est à vous de vous adapter si vous souhaitez rester dans la course. Pourtant, beaucoup d’entreprises semblent encore perdues: d'après le dernier baromètre du bureau d'audit et de conseil financier BDO, 75% des sociétés n'ont toujours pas mis en place de stratégie de durabilité.

Vous êtes l’une d’entre elles, et vous vous demandez par où commencer? En compagnie de spécialistes, nous avons dressé une feuille de route qui se décline en cinq étapes. Suivez le guide!

1/ Évaluez le bilan carbone de votre entreprise

Avant de vous lancer dans ce projet, il est essentiel de bien comprendre où vous en êtes. La première étape consiste donc à dresser un bilan carbone de votre entreprise. "Cet outil stratégique permettra à la PME d’analyser l’efficacité de ses performances", explique Louis Collinet, co-fondateur et CEO de Tapio, société qui accompagne les sociétés dans leur transition vers une économie décarbonée.

Un bilan carbone est un dispositif similaire à un bilan comptable, mais appliqué aux émissions carbone de votre entreprise.

Mais concrètement, en quoi un bilan carbone consiste-t-il? Il s’agit de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise à travers trois axes (appelés les "Scope 1, 2 et 3" das le jargon), qui regroupent toutes les émissions dégagées par votre entreprise sur une année.

Parmi ces différents éléments, vous devrez notamment renseigner la consommation d’énergie de vos bureaux, l’utilisation des véhicules de votre société, les déplacements de vos employés, mais aussi les matières premières que vous utilisez ou encore, les achats que vous réalisez. En d’autres termes, il s’agit d’un bilan comptable appliqué aux émissions carbone de votre entreprise.

D’un point de vue pratique, il est possible de réaliser cette évaluation par vous-même. Néanmoins, afin d’obtenir un résultat optimal et précis, il est recommandé de faire appel à un expert (voir encadré).

Réaliser son bilan carbone: seul ou avec l'aide d'experts? Deux options se présentent à vous. Vous pouvez choisir d'effectuer votre bilan carbone par vous-même. "Cette option n’est pas inenvisageable, bon nombre d’outils et de templates sont disponibles en lignes, notamment sur la plateforme officielle du protocole international Greenhouse Gas Protocol", explique Louis Collinet, co-fondateur et CEO de Tapio. Néanmoins, afin d’avoir un résultat optimal et précis, il est souvent préférable de faire appel à un expert. Bien évidemment, ces analyses (dont les tarifs varient selon différents critères) peuvent être coûteuses: "Comptez environ 1.000 euros pour un bilan conforme, basé sur une série d'hypothèses standards, et près de 5.000 euros pour un bilan sur mesure", précise Louis Collinet. Pour minimiser les coûts, certaines entreprises, telles que D-Carbonize, proposent des outils en ligne, telles que le SCAN, qui ne nécessite aucune connaissance spécifique et à un tarif moindre (100 euros/mois). En plus du bilan carbone, l’outil vous proposera aussi des solutions de réduction d'émissions de CO₂. Publicité D’autres sociétés, telles que CO₂ Logic, regroupent des PME aux profils similaires pour proposer des packages et réduire la note.

2/ Impliquez et formez vos équipes

Afin d'obtenir des résultats, cet objectif doit être considéré comme un projet à part entière. Vous devrez donc utiliser votre bilan carbone comme un véritable outil de communication interne. "L’engagement des équipes est souvent sous-estimé. Pourtant, leur mobilisation est déterminante pour assurer le succès d’une telle initiative", souligne Louis Collinet.

"Il faut s'interroger sur ce qui fait vibrer les employés et faire en sorte qu'ils soient fiers de travailler pour votre organisation et sur les dimensions qui peuvent avoir un impact positif." Marek Hudon Professeur à la Solvay Business School (ULB)

En effet, en partageant ce bilan avec l’ensemble de vos employés, vous leur permettrez de comprendre pourquoi des changements sont nécessaires. "Cette transparence facilite non seulement l'acceptation de nouvelles pratiques, mais permet aussi de co-construire des solutions et éventuellement, d’assigner certaines tâches dans ce cadre", poursuit Louis Collinet.

Marek Hudon, professeur à la Solvay Business School (ULB) et principal auteur de l'Étude pour une Belgique plus durable, inclusive et résiliente, partage ce point de vue: "Il faut s'interroger sur ce qui fait vibrer les employés et faire en sorte qu'ils soient fiers de travailler pour votre organisation, et sur les dimensions qui peuvent avoir un impact positif", soutient-il.

3/ Définissez vos objectifs

Une fois ces données partagées avec vos collaborateurs, vous serez en mesure de construire un plan détaillé, avec des objectifs clairs à court, moyen et long termes. Là encore, plusieurs possibilités s’offrent à vous: "Vous pouvez élaborer cette stratégie par vous-même, en vous appuyant sur des ressources comme la SBTi (Science-Based Targets Initiative), qui propose des objectifs reconnus, ou choisir de vous faire accompagner par des experts", précise Louis Collinet.

Dans les deux cas, l’essentiel sera de fixer des objectifs réalistes. "Une stratégie de réduction, c'est comme un millefeuille. Cela se construit par le biais de petites étapes et de petits pourcents gagnés à gauche, à droite. Il faut être ambitieux, mais pas irréaliste", explique Fréderic John, co-fondateur de D-Carbonize.

Ces décisions sont d’autant plus cruciales qu’il faudra privilégier celles qui s’adaptent le mieux à votre situation, afin de préserver un équilibre entre transition durable et rentabilité. "Nous essayons de trouver le meilleur compromis avec nos clients: nous tentons de définir une stratégie qui génère de la valeur, qui est rentable pour l'entreprise, ou qui permet de réduire les coûts de manière significative", explique Grégoire Talbot, co-fondateur de D-Carbonize.

Mais quels objectifs fixer? Ici aussi, les pistes sont multiples. "Une entreprise peut tout à fait réduire ses émissions carbone en adoptant de simples réflexes", poursuit Fréderic John. Pour n’en citer que quelques uns, vous pourriez, par exemple, envisager de réduire les émissions de vos matières premières (si celles-ci vous parviennent par avion) et privilégier une approche circulaire. En outre, vous pourriez réduire les déplacements à l’étranger de vos collaborateurs, ou encore, louer du matériel de bureau plutôt que d’en acheter, ou ne plus chauffer vos locaux au-delà d’une certaine température, etc.

Mais il faut aussi se projeter dans les années à venir, comme le souligne Marek Hudon: "Il faut sortir d'une réflexion qui viserait uniquement à se concentrer sur des impacts directs, il faut voir plus loin, ce qui renforcera l'engagement de l'entreprise".

Exemple Voici les données anonymisées d'une entreprise active dans le secteur tertiaire (services) dont le bilan carbone tourne autour d'une moyenne de 10tCo2e/équivalent temps plein. * En d'autres termes, chaque employé à temps plein (ou équivalent) est responsable, en moyenne, de l'émission de 10 tonnes d'équivalent C0₂ par an (à l'heure actuelle, ces données sont purement indicatives puisqu'il n'existe pas (encore) de barèmes légaux). Publicité Les objectifs repris dans le schéma, après analyse du bilan carbone, peuvent être interprétés de la façon suivante: Achats : la mise en place d'une charte d'achat durable permettra de réduire de 15% l'empreinte carbone des achats (matériel de bureau, services, etc.).

: la mise en place d'une charte d'achat durable permettra de réduire de 15% l'empreinte carbone des achats (matériel de bureau, services, etc.). Surface et flotte: réduire les surfaces de bureau et la flotte de véhicules permettra de diminuer les émissions liées à l'immobilier et aux véhicules de société de 20%.

réduire les surfaces de bureau et la flotte de véhicules permettra de diminuer les émissions liées à l'immobilier et aux véhicules de société de 20%. Énergie : passer à des énergies renouvelables, installer des panneaux solaires et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments permettra une baisse de 10% de la consommation énergétique.

: passer à des énergies renouvelables, installer des panneaux solaires et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments permettra une baisse de 10% de la consommation énergétique. Mobilité: l’électrification des véhicules, l’éco-conduite et le télétravail permettront de réduire les émissions liées aux déplacements professionnels/domicile-travail de près de 65%. "Globalement, une entreprise qui ambitionne de réduire de 50% ses émissions sur la prochaine décennie sont dans les clous pour être suffisamment ambitieux sans être dans l’irréalisme", commente Frédéric John. *Source: D-Carbonize. Attention, il s'agit d'estimations en vue de simplifier l'exemple, et non de données précises.

4/ Mesurez les effets de votre stratégie

Une fois votre plan en place, il vous faudra réévaluer régulièrement votre stratégie pour suivre vos progrès: "Réaliser un second bilan carbone, un an plus tard, vous permettra de pointer les axes à ajuster, et de vérifier si vos actions ont eu l’impact escompté", précise Louis Collinet.

Mais concrètement, à quels résultats pourriez-vous vous attendre? "Ce que l’on observe chez nos clients, c'est que la première année, ils peuvent espérer diminuer de 10% leurs émissions rien qu'en adoptant des changements de comportements directs", argumente Frédéric John.

Et ce n'est qu'un début: "Plus la vision sur les données de l’entreprise sera précise, plus le diagnostic sera fin, plus le traitement pourra être adapté", avance Grégoire Tilbot.

5/ Communiquez

Communiquer sur ses résultats fait également partie des étapes incontournables. Attention toutefois: "La communication est un outil à manier avec intelligence", avertit Louis Collinet. "Il est important de le faire avec transparence", poursuit-il.

"Il est important de communiquer sur des éléments pertinents qui ont un lien direct avec votre activité, et de le faire avec transparence"

Par exemple, si vous décidez de communiquer sur vos émissions de C0₂, vous devrez aussi décrire la façon dont vous les avez calculées, les hypothèses que vous avez formulées ou les éléments que vous avez exclus de vos calculs, et expliquer pourquoi.

En effet, une communication transparente permettra non seulement de rendre compte de vos avancées, mais aussi de démontrer votre sérieux auprès de vos clients, des talents que vous souhaiteriez recruter ou de partenaires potentiels.

Élargissez votre spectre

Enfin, notez que la durabilité ne se limite pas à l'impact environnemental. Elle englobe d’autres aspects, tels que l'impact social (dont le but est de promouvoir l'égalité, la diversité, et la qualité de vie au travail) et la bonne gouvernance.

La durabilité ne se limite pas à l'impact environnemental, elle englobe d’autres aspects, tels que l'impact social et la bonne gouvernance.

Il est donc important d'analyser les différentes pratiques que vous mettez en place, et éventuellement, de les appliquer de façon transversale pour garantir une cohérence dans vos engagements.